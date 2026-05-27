Oddělení v Bílovci chce policie sloučit s oddělením v 9 km vzdálené Studénce s tím, že bude sídlit právě tam. Martin Holub, starosta Bílovce, který je obcí s rozšířenou působností, nesouhlasí.
„Záměr hodláme zvrátit. Policisty tu potřebují lidé i úřady. Zdejší policisty všichni známe, je s nimi skvělá spolupráce, občané je vždy rádi vidí. Ať už uniformované nebo v civilu,“ řekl. Stanovisko podle něj podporují okolní obce, včetně města Studénka.
Prý to bude efektivnější
Na mimořádném zastupitelstvu, svolaném právě kvůli plánovanému rušení, se město i občané přítomných zástupců krajské policie ptali hlavně na jednu otázku: „Proč?“ Podle policistů totiž podstav v kraji nepanuje a o ekonomické důvody prý taky nejde.
Jan Halasz nesouhlasí se záměrem policie zrušit služebnu v Bílovci. (květen 2026) Michal Charbulák
„Jde nám o efektivitu fungování policie. Tyto dvě služebny mohou být sloučeny, aniž by byla jakkoliv ohrožena naše akceschopnost. Zasáhnout v Bílovci může kterákoli nejbližší hlídka, ať už z Fulneku, Vítkova či dálniční policie z Mankovic,“ hájil plány policie náměstek krajského ředitele Libor Schejok.
Argumentují cedulí
Místní se přesto bojí o snížení bezpečnosti ve městě. Náměstkovo vysvětlení, že dům s cedulí „Policie“, sám o sobě k pocitu bezpečí nepřispívá, neberou.
„Mně prostě zaráží, že ze 44 služeben v kraji se ruší jediná, zrovna ta naše v Bílovci, a to na základě statistik, které nám ani nejsou plně k dispozici. Nesouhlasím, že budova s nápisem „Policie“ sama o sobě nezaručí pocit bezpečí či bezpečnosti. Je tomu pocitově přesně naopak,“ řekl za občany Jan Halasz.
Rozhodne ministr?
Město se na zastupitelstvu usneslo, že se záměrem nesouhlasí a bude apelovat otevřeným dopisem přímo na ministra vnitra Lubomíra Metnara, aby rozhodnutí zvrátil.
„Je to jejich právo, nicméně námi navrhovaná varianta je výhodná pro všechny. Definitivně není nic rozhodnuto, ale návrh panu ministrovi letos předložíme zřejmě v této podobě,“ podotkl Libor Schejok s tím, že policie názor nejspíše nezmění.