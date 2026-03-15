Nálezy tak postupně skládají pestrou mozaiku místní minulosti. Všechno začalo 7. února nálezem mince z doby vlády Ludvíka XV. (1710 až 1774), která se našla v podlaze obřadní místnosti.
„Na zámek se zřejmě dostala po roce 1722 kdy Řeplínští z Berečka koupili Studénku. Pro někoho to je nic, ale pro nás je to poklad,“ uvedl správce muzea Bronislav Novosad.
Teď k ní přibyly další tři kousky, z nichž každý pochází z jiných časů. Jedna mince je z roku 1907, kdy panoval Mikuláš II. (1868 až 1918), druhá z období vlády Marie Terezie (1751) a třetí z doby Leopolda I. (1658 až 1705). Nálezy tak dokreslují dobu dlouhou takřka dvě staletí.
„Jsem nadšený, že si dělníci drobného kovu starého staletí nejen všimli, ale že si ho neschovali do kapes, ale přinesli ho nám,“ řekl potěšeně správce, který hned objev s patřičnou vážností v muzeu vystavil.
