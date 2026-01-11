Proto dnes Dorka žije v Belgii ve Wolf Conservation Center s vlkem jménem Nuk, ale ve stanici na ni vzpomínají. „Mrzelo nás, že jsme ji do něj nemohli dát. Určitě by jí to pomohlo rychleji se postavit na nohy,“ řekl šéf stanice Petr Orel.
Nový výběh má zvířatům sloužit jako poslední zastávka před návratem do přírody. Pokud to jejich stav dovolí, budou se tam připravovat vlci, rysové nebo třeba losi, než se znovu rozběhnou do lesa.
Stavba o rozloze skoro 3000 m2 se zázemím vyjde na 13,8 milionu korun a už míří do finále. Pracuje se na oplocení a zároveň vzniká i nové zázemí pro intenzivní péči. Hotovo má být v lednu.
Nejčastěji rys
Velkých šelem zatím ve stanici nebývá mnoho. „Za ty roky jsme se starali asi o pět rysů. Jeden byl bohužel postřelený a nepřežil. A pak o vlčici Dorku,“ popsal Orel.
Vlci se ale do krajiny vracejí a s tím přibývá i riziko, že se zraní nebo dostanou do potíží. Výběh přitom pomůže i srnčím mláďatům, jejichž matku srazí auto nebo se zvíře samo zraní. „Hlavní je, aby si mláďata nezvykla na člověka. Pak mají šanci se vrátit zpátky do přírody,“ dodal Orel.
Práce přibývá raketově
Záchranná stanice zažila za posledních 15 let obrovský nárůst práce. Zatímco dřív přijímala kolem 150 až 200 zvířat ročně, dnes jich je zhruba tři tisíce. Poslední modernizace přitom počítala jen s tisícovkou. Na výběh pro velké savce přispěl kraj 1,2 milionu korun a velkou pomocí jsou i veřejné sbírky.
VIDEO: Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku pomáhá zvířatům už více než 40 let.
Záchranná stanice Bartošovice