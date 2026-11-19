Nešlo přitom o starého ani nemocného mazlíčka. Obětí byla teprve několikaměsíční fenka pitbula. Na místo okamžitě vyrazili členové spolku Tlapkoví patroni. „Absolutně nechápeme, co je toto za hnusnou dobu, že se takto dokáže někdo zachovat,“ vzkázali rozhořčeně. Na místo byla přivolána policie, která vše zdokumentovala.
„Získali jsme dva svědky, kteří potvrdili, kdo by za celou událostí mohl stát. Vypadá to na muže se závislostí na drogách. Ještě děsivější je tvrzení, že už loni mělo pod jeho rukama zahynout štěně,“ sdělili zástupci Tlapkových patronů.
Toto nyní musí prověřit policie, které spolek předal veškeré informace. Na těle mrtvé fenky měly být patrné podlitiny na hlavě a prokousnutý jazyk. Co přesně se zvířeti stalo a jakým způsobem zemřelo, objasní pitva.
„Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se již danou věcí zabývají a zjišťují k tomu veškeré skutečnosti,“ uvedla mluvčí policie Nikol Bočková.
Pokuta až 50 tisíc
Právě její výsledky začátkem příštího týdne mohou přinést zásadní odpovědi na otázky, zda fenka zemřela násilnou smrtí a za jakých okolností. Případem se zabývá také kancelář poslance Jiřího Pospíšila, který se dlouhodobě věnuje ochraně zvířat.
„Tohle nesmí jen tak vyšumět. Jedno je jisté. Mrtvé zvíře nepatří do popelnice. Ať už byly okolnosti jeho smrti jakékoliv, takové zacházení s jeho tělem je naprosto nepřijatelné,“ dodal spolek.
Navíc člověku, který vyhodí mrtvého psa do popelnice, hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 50 tisíc korun za porušení veterinárního zákona. Pokud se navíc prokáže, že pes zemřel v důsledku týrání nebo zanedbání péče, hrozí i trestní stíhání a odnětí svobody.
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