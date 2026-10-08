Nelly měla být v bezpečí, skončila ale mrtvá na dvoře

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Nelly byla hezká fenka border kolie.
Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Paní Kateřina o Nelly bojovala, svědčí o tom zápisy Krajské veterinární správy, policie a nakonec i pitevní zpráva.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
8. října 2026
05:00

Kvůli stěhování svěřila Kateřina Pulkevičová ze Stříbra svou fenku Nelly člověku, který slíbil, že se o ni postará. Místo toho ji dal jinému muži, který se k ní i k dalším svým psům choval otřesně. Když se s ní paní Kateřina znovu shledala, byla už fenka mrtvá.

Paní Kateřina se kvůli vážně nemocnému otci musela stěhovat, svou fenku border kolie Nelly si ale nemohla vzít s sebou. Rozhodla se ji proto dočasně svěřit člověku, který slíbil, že se o ni postará. Po čase ale zjistila, že ji bez jejího vědomí předal Josefu Novákovi, který držel několik psů v naprosto nevyhovujících podmínkách a navíc se k nim podle sousedů choval velmi zle. „Slyšeli od něj nářek. Jela jsem tam a viděla jsem Nelly uvázanou, kolem krku měla řetěz a náprsenku od krve,“ popsala.

Nelly byla hezká fenka border kolie. Nelly byla hezká fenka border kolie. | archiv Kateřiny Pulkevičové

Špatné podmínky

Všemožně pak usilovala o to, aby získala fenku zpět; marně. Novák, který podle sousedů svazoval zvířatům nohy i čumáky a na krk jim přivazoval polena, aby jim ztížil pohyb, se jí prý jen vysmíval. Obrátila se proto na krajskou veterinární správu, která u něj udělala kontrolu. „Nechtěl jim otevřít, museli zavolat hasiče,“ popsala Kateřina. Na místě pak inspektoři zjistili, že psi nežijí v dobrých podmínkách. Navrhli proto jejich odběr s tím, že Nelly se vrátí zpět paní Kateřině.

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Lhal o otravě

Tři fenky následně putovaly do útulku v Borovně, Nelly ale našli úředníci na dvoře domu mrtvou. Novák tvrdil, že ji někdo otrávil. „S ohledem na skutečnost, že fena měla dle zjištění permanentně nasazený náhubek, je verze o otravě potravou vhozenou přes plot málo pravděpodobná,“ stojí v zápisu veterinární inspektorky. To se také potvrdilo. Pitva, kterou nechala paní Kateřina udělat, ukázala, že Nelly zemřela na polytraumata. „Byla zřejmě brutálně ubita,“ řekla se slzami v očích Kateřina.

Josef Novák se o mrtvé Nelly nechtěl s redaktorkami bavit. Josef Novák se o mrtvé Nelly nechtěl s redaktorkami bavit. | Kateřina Lang

Má další psy

Tři odebraní psi sice zůstávají v útulku v Borovně, jak ale Blesk tlapky zjistily, stihl si mezitím Novák pořídit další zvířata. Redaktorky na jeho dvoře a zahradě viděly dva německé ovčáky a další border kolii. O mrtvé Nelly se s nimi ale bavit nechtěl. „Běžte se zeptat té paní. Byly jste za ní? No tak to je ono, to už všechno víte,“ křikl přes plot, zašel do domu a už se neukázal.

Nově si Novák pořídil i tyto dva německé ovčáky. Nově si Novák pořídil i tyto dva německé ovčáky. | Jana Ulrichová

Stíhán za týrání

Případ už řeší policie. „Policejní komisařka zahájila trestní stíhání muže ročník 1948 jako obviněného ze spáchání zločinu týrání zvířat. Případem se nadále zabýváme,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.

Nelly byla hezká fenka border kolie.
Nelly byla hezká fenka border kolie.
Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Paní Kateřina o Nelly bojovala, svědčí o tom zápisy Krajské veterinární správy, policie a nakonec i pitevní zpráva.

Témata:
pestýrání zvířatstíháníubitínellyborder kolieNovákblesk tlapkyPlzeňský krajStříbro
Jana Ulrichová
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