Nelly měla být v bezpečí, skončila ale mrtvá na dvoře
Kvůli stěhování svěřila Kateřina Pulkevičová ze Stříbra svou fenku Nelly člověku, který slíbil, že se o ni postará. Místo toho ji dal jinému muži, který se k ní i k dalším svým psům choval otřesně. Když se s ní paní Kateřina znovu shledala, byla už fenka mrtvá.
Paní Kateřina se kvůli vážně nemocnému otci musela stěhovat, svou fenku border kolie Nelly si ale nemohla vzít s sebou. Rozhodla se ji proto dočasně svěřit člověku, který slíbil, že se o ni postará. Po čase ale zjistila, že ji bez jejího vědomí předal Josefu Novákovi, který držel několik psů v naprosto nevyhovujících podmínkách a navíc se k nim podle sousedů choval velmi zle. „Slyšeli od něj nářek. Jela jsem tam a viděla jsem Nelly uvázanou, kolem krku měla řetěz a náprsenku od krve,“ popsala.
Špatné podmínky
Všemožně pak usilovala o to, aby získala fenku zpět; marně. Novák, který podle sousedů svazoval zvířatům nohy i čumáky a na krk jim přivazoval polena, aby jim ztížil pohyb, se jí prý jen vysmíval. Obrátila se proto na krajskou veterinární správu, která u něj udělala kontrolu. „Nechtěl jim otevřít, museli zavolat hasiče,“ popsala Kateřina. Na místě pak inspektoři zjistili, že psi nežijí v dobrých podmínkách. Navrhli proto jejich odběr s tím, že Nelly se vrátí zpět paní Kateřině.
Lhal o otravě
Tři fenky následně putovaly do útulku v Borovně, Nelly ale našli úředníci na dvoře domu mrtvou. Novák tvrdil, že ji někdo otrávil. „S ohledem na skutečnost, že fena měla dle zjištění permanentně nasazený náhubek, je verze o otravě potravou vhozenou přes plot málo pravděpodobná,“ stojí v zápisu veterinární inspektorky. To se také potvrdilo. Pitva, kterou nechala paní Kateřina udělat, ukázala, že Nelly zemřela na polytraumata. „Byla zřejmě brutálně ubita,“ řekla se slzami v očích Kateřina.
Má další psy
Tři odebraní psi sice zůstávají v útulku v Borovně, jak ale Blesk tlapky zjistily, stihl si mezitím Novák pořídit další zvířata. Redaktorky na jeho dvoře a zahradě viděly dva německé ovčáky a další border kolii. O mrtvé Nelly se s nimi ale bavit nechtěl. „Běžte se zeptat té paní. Byly jste za ní? No tak to je ono, to už všechno víte,“ křikl přes plot, zašel do domu a už se neukázal.
Stíhán za týrání
Případ už řeší policie. „Policejní komisařka zahájila trestní stíhání muže ročník 1948 jako obviněného ze spáchání zločinu týrání zvířat. Případem se nadále zabýváme,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.
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