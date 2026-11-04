Problémů chovatelky Novákové přibývá. Její psi už nemají průkaz původu, odvrátil se od ní klub i ostatní chovatelé
Chovatelka amerických bezsrstých teriérů Helena Nováková ze Skalice na Českolipsku, na jejíž praktiky poukazují Blesk tlapky opakovaně, má další problém. Ze svých řad ji vyloučil klub, její psi už nemají průkaz původu.
Zvířata, která Nováková za nemalé peníze prodává, mají velké zdravotní problémy. To, že v její chovatelské stanici Luna York není všechno v pořádku, potvrdily i kontroly úřadů. Kvůli řadě pochybení jí už loni nařídily snížit počet psů, kterých měla 55.
Psů přibylo
Nic se ale nezměnilo. Při nedávné kontrole veterináři zjistili, že psů ještě o jednoho přibylo. Nováková opět porušila zákon na ochranu zvířat proti týrání, i veterinární zákon. „Zjištění se týkala především nevhodných podmínek chovu,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že chovatelka opět musí snížit počet psů. Čeká ji i správní řízení a od veterinářů pokuta.
Bez PP
S Novákovou nechce mít nic společného ani Klub chovatelů málopočetných plemen, jímž se zaštiťovala. „Chovatelka není naší členkou a štěňata s průkazem původu FCI, tedy Mezinárodní kynologické organizace, neodchovává,“ potvrdil předseda klubu Jaroslav Rudolf.
Není to normální
Ostatní chovatelé tohoto plemene, kteří na problémy v chovu Heleny Novákové stejně jako Blesk tlapky upozorňovali, to uvítali. „Upozorňovali jsme na to, že v chovu dochází k množení příbuzných jedinců mezi sebou a k množení netestovaných jedinců,“ řekla jedna z dlouholetých chovatelek. „Mít padesát šest psů v chovu není normální, tolik jedinců se nedá zvládnout. Určitě ne v jedné osobě, ani ve dvou. Maximum je do dvaceti psů, jinak nemohou mít všichni potřebnou péči,“ dodala s tím, že Helena Nováková by měla s chovem úplně skončit.
Problémy zlehčuje
Blesk tlapky hovořily i s chovatelkou, ta ale své problémy zlehčovala. Tvrdila, že se o psy stará dobře, že se jí jen nahromadila odrostlá štěňata, o která nebyl zájem. Nemocná zvířata, na která reportérky poukázaly, označila za Černého Petra, který se najde v každém chovu. Bagatelizovala i další výtky veterinářů. „Prý, že mám jorkšíry v kleci. To už je ale napravené, už mají krásné boxy,“ řekla s tím, že se s veterináři dohodla na snížení počtu psů.
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