Jerry potřebuje nový domov. Chce být s člověkem, v útulku chřadne
Jerry (asi 2) je kříženec bull plemene, který se ocitl v Útulku Jimlín na Lounsku poté, co jeho páníček skončil ve vězení. Je to veselý, aktivní pes, kterému ale útulkový kotec nesvědčí. Sedí v něm v koutě se svěšenou hlavou a smutní.
Jerry, který je v útulku od května, žil se svým bývalým majitelem mezi bezdomovci. Byl proto zvyklý být od rána do večera s lidmi, a to mu v útulku chybí. Venku na procházce je veselý a aktivní, v kotci je na něj ale smutný pohled. „Samotu v něm špatně zvládá. Většinou tam sedí v rohu se svěšenou hlavou. Potřebuje k sobě člověka, se kterým bude pořád, kterému bude parťákem,“ řekla dobrovolnice Natálie Pochmanová.
Aktivní, hravý
Jerry je typický bull. Miluje lidi, ostatní psy většinou ignoruje, nevychází ale s kočkami. „Je to mladý, hravý pes. Určitě by byl vhodný na nějaké bull sporty. Zvládá povely, umí sedni, lehni a dát pac. Je to miláček, super pes, kterého je tady škoda,“ řekla Natálie.
Spousta energie
Jerry má spoustu energie, kterou potřebuje vybít, což se projevuje tím, že na vycházce zpočátku tahá. Hodil by se proto ke zkušenému a hlavně silnému člověku, nejlépe takovému, který už bull plemena zná. „Potřebuje někoho zdatného, protože má opravdu velkou sílu,“ vysvětlila Natálie s tím, že Jerry, pokud bude se svým člověkem v neustálém kontaktu, může žít i v bytě.
Najde domov?
Jerry je naprosto zdravý, kastrovaný pes, který bude svého člověka milovat. Přesto o něj za celou dobu jeho pobytu v útulku neprojevil nikdo zájem. „Je to škoda. Neměl by svoje nejlepší léta prožít za mřížemi,“ dodala Natálie. Zájemci, kteří by se chtěli Jerryho ujmout, dát mu domov a hlavně maximum svého času, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin.
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