Jerry potřebuje nový domov. Chce být s člověkem, v útulku chřadne

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Jerry je mladý kříženec bull plemene.
Jerry miluje společnost lidí, chybí mu travalý parťák.
Jerry je mladý kříženec bull plemene.
Jerry miluje společnost lidí, chybí mu travalý parťák.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
27. října 2026
05:00

Jerry (asi 2) je kříženec bull plemene, který se ocitl v Útulku Jimlín na Lounsku poté, co jeho páníček skončil ve vězení. Je to veselý, aktivní pes, kterému ale útulkový kotec nesvědčí. Sedí v něm v koutě se svěšenou hlavou a smutní.

Jerry, který je v útulku od května, žil se svým bývalým majitelem mezi bezdomovci. Byl proto zvyklý být od rána do večera s lidmi, a to mu v útulku chybí. Venku na procházce je veselý a aktivní, v kotci je na něj ale smutný pohled. „Samotu v něm špatně zvládá. Většinou tam sedí v rohu se svěšenou hlavou. Potřebuje k sobě člověka, se kterým bude pořád, kterému bude parťákem,“ řekla dobrovolnice Natálie Pochmanová.

Člověku, který se mu bude věnovat, bude Jerry skvělým společníkem. Člověku, který se mu bude věnovat, bude Jerry skvělým společníkem. | Jana Ulrichová

Aktivní, hravý

Jerry je typický bull. Miluje lidi, ostatní psy většinou ignoruje, nevychází ale s kočkami. „Je to mladý, hravý pes. Určitě by byl vhodný na nějaké bull sporty. Zvládá povely, umí sedni, lehni a dát pac. Je to miláček, super pes, kterého je tady škoda,“ řekla Natálie.

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Spousta energie

Jerry má spoustu energie, kterou potřebuje vybít, což se projevuje tím, že na vycházce zpočátku tahá. Hodil by se proto ke zkušenému a hlavně silnému člověku, nejlépe takovému, který už bull plemena zná. „Potřebuje někoho zdatného, protože má opravdu velkou sílu,“ vysvětlila Natálie s tím, že Jerry, pokud bude se svým člověkem v neustálém kontaktu, může žít i v bytě.

Venku je Jerry šťastný, v kotci se ale trápí. Venku je Jerry šťastný, v kotci se ale trápí. | Jana Ulrichová

Najde domov?

Jerry je naprosto zdravý, kastrovaný pes, který bude svého člověka milovat. Přesto o něj za celou dobu jeho pobytu v útulku neprojevil nikdo zájem. „Je to škoda. Neměl by svoje nejlepší léta prožít za mřížemi,“ dodala Natálie. Zájemci, kteří by se chtěli Jerryho ujmout, dát mu domov a hlavně maximum svého času, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin.

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Jerry potřebuje nový domov. Chce být s člověkem, v útulku chřadne
Zdroj: Kateřina Lang

Jerry je mladý kříženec bull plemene.
Jerry je mladý kříženec bull plemene.
Jerry miluje společnost lidí, chybí mu travalý parťák.
Jerry je mladý kříženec bull plemene.
Jerry miluje společnost lidí, chybí mu travalý parťák.

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Jana Ulrichová
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