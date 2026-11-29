Páníčci se rozešli, Bandi (9) na to krutě doplatil. Byl kost a kůže, teď hledá nový domov
O křížence bull plemene Bandiho (9) se majitelka po rozchodu s partnerem nedokázala sama postarat. Vyhublý, zanedbaný pes skončil v Chrástu na Nymbursku v péči spolku Psí senioři v nouzi, kde ho dali dohromady, a teď mu hledají domov.
Když se Bandi dostal do péče spolku, byl ve velmi zuboženém stavu. „Jeho pánečci se rozešli. Bandi zůstal paničce, která se o něj nezvládala starat, a to jak z finančních, tak i časových důvodů,“ popsala zakladatelka spolku Vendula Wolfová.
Kost a kůže
To všechno se na Bandim podepsalo. „Byl opravdu velice zanedbaný, začervený, neměl žádnou veterinární péči a byl doslova kost a kůže. Pomocí speciálních vyšetření jsme zjistili, že má syndrom prorůstání tenkého střeva, což znamená, že musí dostávat dietní stravu,“ řekla. V dočasné péči spolku se ale dal Bandi dohromady, vyléčil se, přibral a dostal se i do psychické pohody. Čeká ho už jen kastrace, pak bude moci odejít do nového domova.
Netypický bull
I když se jedná o křížence bull plemene, povaha Bandiho tomu ale neodpovídá. Je to hodný, poslušný pes, který je zvyklý na děti i jiné psy. „Je stále ještě aktivní, zvládá základní povely, chodí hezky na vodítku, může být dokonce i na volno,“ popsala jeho přednosti Vendula. „Rád půjde na delší procházku, rád si půjde i lehce zaběhat. Miluje aporty, a pokud ho vezmete na výlet, do auta vám skočí sám,“ dodala.
K dětem i psům
Bandi by si zasloužil milující rodinu, kde nezažije nudu. Lásku a pozornost, kterou dostane, vrchovatě oplatí. Může být s dětmi i jinými psy, vydrží i o samotě. Zájemci, kteří by mu chtěli dát domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.
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