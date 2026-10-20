Prodávali 10 štěňat měsíčně. Rodinu množitelky Kinské potrestal soud za nedovolené podnikání
Množitelku Evu Kinskou, na jejíž praktiky Blesk tlapky opakovaně poukazovaly, potrestal kladenský soud. Za neoprávněné podnikání, množení a prodej psů, uložil tresty nejen jí, ale i její dceři a manželovi.
Z trestního příkazu, který mají reportérky k dispozici, vyplývá, že rodina v letech 2022 - 2024 množila a prodávala pomeraniany, čivavy a německé špice za částky od 15 do 45 tisíc korun, a také králíky, za něž inkasovala stovky až tisíce korun. To vše bez živnostenského oprávnění.
Vydělali statisíce
Podle soudu měli Kinská, její dcera Karolína Medřická Telemannová a manžel Pavel Kinský v domě v Páleči na Kladensku stovky zvířat, která v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání množili jen za účelem zisku. Na inzertních portálech nabízeli nejméně deset štěňat měsíčně. Přišli si tak na statisíce korun.
Podmínky a zákaz
Soud obě ženy potrestal půlroční podmínkou se zkušební dobou 18 měsíců a tříletým zákazem činnosti. Pavel Kinský, který namnožené psy prodával v jednom z pražských bytů, dostal peněžitý trest 15 000 korun.
Pokračovali dál
Kinští se době, kdy už byli na Kladensku stíhaní, přestěhovali do Besedic na Jablonecku, a tam ve svých kšeftech pokračovali. Blesk tlapkám tehdy Kinská přiznala, že množí dál. A to přesto, že si lidé stěžovali, že zvířata z jejího chovu jsou nemocná. „Chtěla bych pokračovat v chovu minimálně na svých dvou mazáncích,“ řekla. „Čekáme na rozhodnutí úřadů. Buď půjdou holky na kastraci a budou sloužit jako kámoši, nebo budu pokračovat dál a třeba po nich ještě bude nějaký pěkný potomek. Když to dopadne dobře, udělají moje fenky možná ještě někomu radost,“ prohlásila bezostyšně.
Psy ukryli
Poté, co Blesk tlapky loni upozornily na to, že Kinská po přestěhování do Besedic v množení psů pokračuje, úřady zasáhly a psy i králíky jí odebraly. Z původních 60 psů odvezly ale jen 18, Kinská tvrdila, že ostatní prodala, ve skutečnosti je ale před úředníky ukryla u známých. V množení a prodeji tak mohla rodina pokračovat dál, a to až do letošního července, kdy jí kšefty definitivně zatrhl soud.
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