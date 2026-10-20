Prodávali 10 štěňat měsíčně. Rodinu množitelky Kinské potrestal soud za nedovolené podnikání

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Eva Kinská reportérkám ukázala jednoho ze svých pomeranianů
Reportérky mluvily s Evou Kinskou (uprostřed) a její dcerou (vlevo)
Eva Kinská tvrdila, že má jen dva psy. Jednoho z nich reportérkám ukázala
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
20. října 2026
11:10

Množitelku Evu Kinskou, na jejíž praktiky Blesk tlapky opakovaně poukazovaly, potrestal kladenský soud. Za neoprávněné podnikání, množení a prodej psů, uložil tresty nejen jí, ale i její dceři a manželovi.

Z trestního příkazu, který mají reportérky k dispozici, vyplývá, že rodina v letech 2022 - 2024 množila a prodávala pomeraniany, čivavy a německé špice za částky od 15 do 45 tisíc korun, a také králíky, za něž inkasovala stovky až tisíce korun. To vše bez živnostenského oprávnění.

Eva Kinská reportérkám ukázala jednoho ze svých pomeranianů Eva Kinská reportérkám ukázala jednoho ze svých pomeranianů | Jana Ulrichová

Vydělali statisíce

Podle soudu měli Kinská, její dcera Karolína Medřická Telemannová a manžel Pavel Kinský v domě v Páleči na Kladensku stovky zvířat, která v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání množili jen za účelem zisku. Na inzertních portálech nabízeli nejméně deset štěňat měsíčně. Přišli si tak na statisíce korun.

Toto štěně rodina z Rakovníka od množitelky koupila, bylo začervené a mělo krvavé průjmy. Za jeho léčbu dali 10 000 korun. Toto štěně rodina z Rakovníka od množitelky koupila, bylo začervené a mělo krvavé průjmy. Za jeho léčbu dali 10 000 korun. | čtenáři

Podmínky a zákaz

Soud obě ženy potrestal půlroční podmínkou se zkušební dobou 18 měsíců a tříletým zákazem činnosti. Pavel Kinský, který namnožené psy prodával v jednom z pražských bytů, dostal peněžitý trest 15 000 korun.

Množitelka z Besedic se nechce vzdát, s úřady bojuje a odvolává se Množitelka z Besedic se nechce vzdát, s úřady bojuje a odvolává se
Blesk tlapky Množitelka z Besedic se nechce vzdát „kšeftů“. Bojuje s úřady, trest dostala dcera

Pokračovali dál

Kinští se době, kdy už byli na Kladensku stíhaní, přestěhovali do Besedic na Jablonecku, a tam ve svých kšeftech pokračovali. Blesk tlapkám tehdy Kinská přiznala, že množí dál. A to přesto, že si lidé stěžovali, že zvířata z jejího chovu jsou nemocná. „Chtěla bych pokračovat v chovu minimálně na svých dvou mazáncích,“ řekla. „Čekáme na rozhodnutí úřadů. Buď půjdou holky na kastraci a budou sloužit jako kámoši, nebo budu pokračovat dál a třeba po nich ještě bude nějaký pěkný potomek. Když to dopadne dobře, udělají moje fenky možná ještě někomu radost,“ prohlásila bezostyšně.

Reportérky mluvily s Evou Kinskou (uprostřed) a její dcerou (vlevo) Reportérky mluvily s Evou Kinskou (uprostřed) a její dcerou (vlevo) | Kateřina Lang

Psy ukryli

Poté, co Blesk tlapky loni upozornily na to, že Kinská po přestěhování do Besedic v množení psů pokračuje, úřady zasáhly a psy i králíky jí odebraly. Z původních 60 psů odvezly ale jen 18, Kinská tvrdila, že ostatní prodala, ve skutečnosti je ale před úředníky ukryla u známých. V množení a prodeji tak mohla rodina pokračovat dál, a to až do letošního července, kdy jí kšefty definitivně zatrhl soud.

spoj
spoj
Eva Kinská reportérkám ukázala jednoho ze svých pomeranianů
Reportérky mluvily s Evou Kinskou (uprostřed) a její dcerou (vlevo)
Eva Kinská tvrdila, že má jen dva psy. Jednoho z nich reportérkám ukázala

Témata:
soudpsimnožírnatrestní příkazblesk tlapkyKinskáBesediceStředočeský krajKladnoPáleč
Jana Ulrichová
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