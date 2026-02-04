Množitelka z Besedic se nechce vzdát „kšeftů“. Bojuje s úřady, trest dostala dcera
Na případ množitelky Evy Kinské a její dcery Karoliny Medřické Telemannové z Besedic na Jablonecku upozornily Blesk tlapky loni v březnu. Úřady tehdy ženám psy odebraly, nepravomocně potrestat se ale doteď podařilo jen dceru. Ta se ale nechce kšeftů vzdát.
V Besedicích kšeftuje se špicy celá rodina. Před úřady je schovávají, různě je přemisťují, využívají k tomu i byt po dědečkovi v Praze, a když si na ně došlápnou úřady, tvrdí, že psi nejsou jejich, ale toho druhého. Krajská veterinární správa u nich při kontrole našla 60 psů, které navrhla odebrat. Než k tomu ale došlo, ženy se zvířat zbavily. „Prodaly jsme je za symbolické ceny,“ tvrdila Blesk tlapkám Kinská. Úředníci tak mohli odebrat už jen 18 psů.
Nemocný, bez čipu
Zvířata, s kterými rodina kšeftovala, jsou přitom typické produkty množírny. Blesk tlapkám to potvrdila rodina z Rakovnicka, která si od nich koupila nemocného, nečipovaného psa bez průkazu původu za 13 000 korun. Léčba je pak vyšla na dalších 10 000 korun.
Řízení běží
Železnobordský odbor životního prostředí, pod který Besedice spadají, se snaží množitele potrestat. „Ve věci množírny v Besedicích bylo vydáno rozhodnutí. Podrobnosti sdělit nesmím, a to vzhledem k probíhajícímu správnímu řízení proti obviněné Karolině Medřické Telemannové. Proti tomuto rozhodnutí se obviněná odvolala. Správní řízení dále pokračuje, odvolání obviněné bude postoupeno spolu s celým spisem odvolacímu orgánu,“ uvedl Lukáš Staněk z odboru životního prostředí.
Pokuta a zákaz
Reportérkám Blesk tlapek se podařilo zjistit, že Kristina Medřická Telemannová dostala od úřadu pokutu, byl jí vysloven zákaz chovu a její psi propadli státu. S tím se ale nechce smířit, proto se odvolala.
I zbytek rodiny
Úřady se mezitím snaží pohnat k odpovědnosti i zbytek rodiny a zákaz chovu rozšířit i na Evu Kinskou a manžely obou žen. Zajímají se o ně i veterinární inspektoři z Prahy, kterým Blesk tlapky předaly informace o bytě, ve kterém množitelé psy předávají zájemcům. Zatím v něm ale kontrolu neprovedli, protože jim nikdo neotevřel.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.