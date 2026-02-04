Množitelka z Besedic se nechce vzdát „kšeftů“. Bojuje s úřady, trest dostala dcera

Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
4. února 2026
05:00

Na případ množitelky Evy Kinské a její dcery Karoliny Medřické Telemannové z Besedic na Jablonecku upozornily Blesk tlapky loni v březnu. Úřady tehdy ženám psy odebraly, nepravomocně potrestat se ale doteď podařilo jen dceru. Ta se ale nechce kšeftů vzdát.

V Besedicích kšeftuje se špicy celá rodina. Před úřady je schovávají, různě je přemisťují, využívají k tomu i byt po dědečkovi v Praze, a když si na ně došlápnou úřady, tvrdí, že psi nejsou jejich, ale toho druhého. Krajská veterinární správa u nich při kontrole našla 60 psů, které navrhla odebrat. Než k tomu ale došlo, ženy se zvířat zbavily. „Prodaly jsme je za symbolické ceny,“ tvrdila Blesk tlapkám Kinská. Úředníci tak mohli odebrat už jen 18 psů.

V tomto domě v Besedicích na Jablonecku množitelky žijí, tady je také reportérky zastihly. V tomto domě v Besedicích na Jablonecku množitelky žijí, tady je také reportérky zastihly. | Jana Ulrichová

Nemocný, bez čipu

Zvířata, s kterými rodina kšeftovala, jsou přitom typické produkty množírny. Blesk tlapkám to potvrdila rodina z Rakovnicka, která si od nich koupila nemocného, nečipovaného psa bez průkazu původu za 13 000 korun. Léčba je pak vyšla na dalších 10 000 korun.

Toto štěně rodina z Rakovníka od množitelky koupila, bylo začervené a mělo krvavé průjmy. Za jeho léčbu dali 10 000 korun. Toto štěně rodina z Rakovníka od množitelky koupila, bylo začervené a mělo krvavé průjmy. Za jeho léčbu dali 10 000 korun. | čtenáři

Řízení běží

Železnobordský odbor životního prostředí, pod který Besedice spadají, se snaží množitele potrestat. „Ve věci množírny v Besedicích bylo vydáno rozhodnutí. Podrobnosti sdělit nesmím, a to vzhledem k probíhajícímu správnímu řízení proti obviněné Karolině Medřické Telemannové. Proti tomuto rozhodnutí se obviněná odvolala. Správní řízení dále pokračuje, odvolání obviněné bude postoupeno spolu s celým spisem odvolacímu orgánu,“ uvedl Lukáš Staněk z odboru životního prostředí.

Pokuta a zákaz

Reportérkám Blesk tlapek se podařilo zjistit, že Kristina Medřická Telemannová dostala od úřadu pokutu, byl jí vysloven zákaz chovu a její psi propadli státu. S tím se ale nechce smířit, proto se odvolala.

Zleva Karolina Medřická Telemannová a Eva Kinská s reportérkou Blesk tlapek Zleva Karolina Medřická Telemannová a Eva Kinská s reportérkou Blesk tlapek | Kateřina Lang

I zbytek rodiny

Úřady se mezitím snaží pohnat k odpovědnosti i zbytek rodiny a zákaz chovu rozšířit i na Evu Kinskou a manžely obou žen. Zajímají se o ně i veterinární inspektoři z Prahy, kterým Blesk tlapky předaly informace o bytě, ve kterém množitelé psy předávají zájemcům. Zatím v něm ale kontrolu neprovedli, protože jim nikdo neotevřel.

