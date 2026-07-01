Pomohli jsme s léčbou zubožených čivav. Jejich chovatelku už prověřuje policie
Nemocné, s genetickými vadami, jsou čivavy z chovu Vlaďky Samcové z Nové Vsi u Pohořelic. Loni jich měla na 200, teď se jich zbavuje. Předává je do spolků, kterým s platbami za jejich léčbu pomáhají Blesk tlapky. Chov už prověřuje kriminálka.
Chovatelskou stanici Sweet Melody Vlaďky Samcové řeší úřady na popud Blesk tlapek od loňského září. Sama Samcová reportérkám přiznala, že se jí chov vymkl z rukou, že ho už nezvládá.
Zvířata, zejména ta stará a nemocná, proto začala předávat do péče spolků. Patnáct jich přijal spolek Pes nejvěrnější přítel. „Neočekávali jsme úplně zdravá zvířata, ale to, co nám dorazilo, nás šokovalo. Zvířat z množíren jsme přijali už hodně, tady jsme ale naráz museli řešit podvýživu, zničené chrupy, záněty dutin, bolestivé luxace patel,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková.
Neočkovaní, nemocní
To potvrdila i Kateřina Ondičová ze Srdečných tlapek, které v průběhu roku převzaly od Samcové na padesát psů. „Ani jeden pes nebyl zdravý, ani jeden nebyl očkovaný a jen minimum bylo čipovaných,“ řekla. Veterinářka Ines Králová, která většinu z nich ošetřila, uvedla, že všichni byli v horším výživovém stavu a měli různé genetické vady vzniklé neuváženým, často příbuzenským křížením, včetně hydrocefalu. „Jde o hromadění mozkomíšní tekutiny v mozkových komorách, mozková hmota je tím utlačovaná a ztrácí se. Takový pejsek se špatně vyvíjí, hůř chápe, může mít epilepsie, křečové stavy a řadu dalších problémů,“ řekla s tím, že takoví jedinci by se měli z chovu vyřazovat, což se ale u Samcové nedělo.
Statisíce za léčbu
Léčba těchto psů vyšla spolek na 300 000 korun. Pomohly i Blesk tlapky, které ze své sbírky na Donio, do níž přispívají čtenáři Blesku, zaplatily vyšetření několika z nich a operaci obou kyčlí fence Rozince (8 měsíců), dohromady za 112 817 korun. „Tahle osoba vědomě psy týrá a množí, a podle dostupné inzerce i dál prodává,“ řekla Kateřina Ondičová. „Měla by nejen dostat zákaz chovu, ale měli by jí být odebráni všichni psi,“ dodala Simona Štěpánková.
Případ pro policii
Poté, co spolky předaly veškeré veterinární zprávy a další důkazy příslušným úřadům, a podnět podaly i Blesk tlapky, si úřady na chovatelku konečně došláply. „Krajská veterinární aktuálně vypořádává námitky proti kontrolnímu zjištění z března 2026. Tato kontrola byla provedena v součinnosti s policií v rámci prověřování možného trestného činu. S ohledem na probíhající policejní šetření není možno věc blíže komentovat,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
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