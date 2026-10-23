Bořík z množírny našel domov. Potřebuje ale operace za desetitisíce korun

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Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.
Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.
Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.
Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
23. října 2026
05:00

Byla to láska na první pohled. Když paní Jaroslava hledala v útulku nového čtyřnohého parťáka, padl jí do oka Bořík (asi 1), jeden z psíků odebraných z množírny ve Vranovicích na Příbramsku. Záhy se ale ukázalo, že má Bořík velké zdravotní problémy.

Bořík je maltipoo, tedy kříženec maltézáka s pudlem. Je to typický produkt množitelů, čemuž odpovídá i jeho stav. Jaroslava Kajzrová ze Žďáru na Ústecku se rozhodla dát mu domov poté, co si ho vyhlédla v mělnickém útulku Dog Planet. „Vypravili jsme se tam poté, co jsme museli nechat uspat naši sedmnáctiletou fenku. S Boříkem to byla láska na první pohled. Věděli jsme, odkud pochází, že jsou tam určitá zdravotní rizika,“ řekla Jaroslava. „Jak vážné a drahé to nakonec bude, to jsme ale netušili,“ dodala.

Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou. Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou. | Jana Ulrichová

Tři operace

Roztomilý Bořík má vykloubená obě kolena na zadních nožkách. Jedno už se podařilo úspěšně odoperovat, zákrok na druhém ho teprve čeká. Tím ale výčet jeho problémů nekončí. „Ukázalo se, že má i portosystémový zkrat. Je to cévní anomálie, při které část krve obíhá játra, krev se tak dostatečně nečistí a mozek je zaplavován toxiny,“ popsala Jaroslava s tím, že kvůli tomu čeká Boříka třetí operace.

Bořík má za sebou vyšetření a operaci jednoho kolene. Další dvě operace ho ještě čekají. Bořík má za sebou vyšetření a operaci jednoho kolene. Další dvě operace ho ještě čekají. | Archiv J. Kajzrové

Pomáhá sbírka

Už teď stála léčba Boříka desítky tisíc korun, náklady ale ještě porostou. Rodině naštěstí pomohl mělnický útulek, který pro Boříka založil na portálu Donio sbírku: https://donio.cz/borik-a-zuzka-potrebuji-pomoc. „Celkově byly veterinární náklady odhadnuty na 80 až 90 tisíc korun. Za prvotní vyšetření jsme platili kolem 9000 korun. Operaci prvního kolínka, které vyšlo na 25 000 korun, už hradil útulek z této sbírky. Jsme za to velmi vděční,“ řekla Jaroslava.

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Nízké tresty

Péče o Boříka není náročná jen finančně, ale také časově a psychicky. Paní Jaroslava ale svého rozhodnutí nelituje. „Stojí to za to, oni vám to vrátí. Bořík je veselý, chytrý, vynalézavý a statečný. Na to, co má za sebou, je opravdu skvělý,“ řekla Jaroslava s tím, že úřady by měly v množírnách zasahovat dřív, než se rozrostou do takových rozměrů, jako na Příbramsku. „Úřady by mohly více zasahovat, největší problém ale vidím v nízkých trestech,“ dodala.

Bořík je veselý, roztomilý, ale vážně nemocný kříženec. Bořík je veselý, roztomilý, ale vážně nemocný kříženec. | Jana Ulrichová

Množitele stíhají

Množírnu se 153 psy provozoval ve Vranovicích na Příbramsku pár cizinců. Zvířata byla zavřená v nevětraném objektu v přepravkách, klecích a ohrádkách. „Byly zde feny v různých fázích březosti i množství štěňat. Někteří neměli čipy. Část chovných prostor byla znečištěná,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Úřady psy odebraly a předaly do náhradních péčí. Množitelé, kteří jsou policií stíháni, se jich vzdali, psi proto mohli odejít do nových rodin.

Množírna na Příbramsku, ze které Bořík pochází Množírna na Příbramsku, ze které Bořík pochází | PČR

Produkt množíren

V poslední době velmi módní maltipoo není oficiálně uznané plemeno. Jde o typický produkt množitelů, křížence maltézského psíka a trpasličího pudla, kteří se prodávají bez průkazu původu za desetitisíce korun. „Lidi je kupují jako módní doplněk, aniž by se zajímali o to, v jakých podmínkách se rodí, a jak otřesným způsobem s nimi množitelé zachází,“ řekla Pavlína Mašková ze spolku Anidef, kde se o část odebraných psů starali.

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Bořík z množírny našel domov, potřebuje ale operace za desítky tisíc
Zdroj: Kateřina Lang

Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.
Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.
Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.
Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.
Bořík se svou paničkou Jaroslavou Kajzrovou.

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Jana Ulrichová
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