Zubožení a vystrašení: 153 psů z otřesné množírny se zotavuje v útulcích, čeká je dlouhá cesta
Množírnu se 153 psy, kříženci maltipoo, provozoval ve Vranovicích na Příbramsku pár cizinců. Úřady zvířata odebraly a předaly do náhradních péčí. O část z nich se starají v Anidefu a v tachovském útulku. Blesk tlapky se byly podívat, jak se jim daří.
Psi maltipoo, kříženci maltézského psíka a trpasličího pudla, byli zavření v nevětraném objektu v přepravkách, klecích a ohrádkách. „Byly zde feny v různých fázích březosti i množství štěňat. Někteří neměli čipy. Část chovných prostor byla znečištěná,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Nulová hygiena
V náhradních péčích se teď pomalu zotavují. O 9 z nich se starají v útulku spolku Anidef v Žimu na Teplicku. „Jsou v karanténě. Přišli zanedbaní, vystresovaní, většině teklo z očí, měli zacuchanou srst, přerostlé drápy,“ popsala typické známky psů z množíren zástupkyně spolku Pavlína Mašková s tím, že nyní podstupují různá veterinární vyšetření. Dostat je do formy a do psychické pohody nebude vůbec jednoduché. „Bude s nimi hodně práce, nic neznají, nejsou socializovaní, nemají hygienické návyky,“ dodala.
Kde mají hlavu?
Stejně je na tom dalších 12 psů, které přijal tachovský útulek U Šmudliny. „Když přišli, byli v příšerném stavu. Srst měli zadredovanou, slepenou, kde mají hlavu, jsme u některých poznali jen podle toho, kterým směrem šli. Všichni byli začervení, museli jsme je vykoupat, ostříhat,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägrová s tím, že jsou na tom špatně i po psychické stránce. „Bojí se lidí, bojí se manipulace, bojí se i jiných psů,“ dodala s tím, že práce s nimi bude běh na delší trať.
Manžele obvinili
Odebraní psi zatím nejsou k adopci. Jsou součástí trestního řízení, protože jejich majitele, manželský pár (54 a 44) stíhá policie. „Byli obviněni z přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách a padělání a pozměnění veřejné listiny, za což jim hrozí až čtyřletý trest,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.
Produkt množíren
V poslední době velmi módní maltipoo není oficiálně uznané plemeno. Jde o typický produkt množitelů, křížence maltézského psíka a trpasličího pudla, kteří se prodávají bez průkazu původu. „Lidi je kupují jako módní doplněk, aniž by se zajímali o to, v jakých podmínkách se rodí, a jak otřesným způsobem s nimi množitelé zachází,“ poukázala na smutný fakt Pavlína Mašková z Anidef.
