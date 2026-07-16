Zachránění psi jsou tak nemocní, že nemohou do adopce. Po množitelce z Nové Vsi jde kriminálka

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Simona Štěpánková a dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi a Toníkem.
Dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi, která nemá jedno očičko.
Dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi, která nemá jedno očičko.
Simona Štěpánková se Sisi.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
16. července 2026
18:00

Jako množírna funguje chovatelská stanice čivav Sweet Melody z Nové u Pohořelic. Chovatelka Vlaďka Samcová se psů, kterých měla na 200, zbavuje. Pár jich od ní vzal i spolek Pes nejvěrnější přítel. Dva z nich u nich zůstanou natrvalo, protože jsou neadoptovatelní.

Spolek od množitelky přijal 13 psů. „Naprostá většina z nich byla v katastrofálním zdravotním stavu,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková. „Neočekávali jsme nějaká úplně zdravá zvířata, přece jen jsme zvyklí na to, jak psi z množíren vypadají, ale to, co k nám dorazilo tentokrát, nás šokovalo,“ dodala.

Simona Štěpánková a dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi a Toníkem. Simona Štěpánková a dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi a Toníkem. | Jana Ulrichová

Nemocní s vadami

Přijatí pejskové trpěli podvýživou, měli špatné zuby, záněty v ústních dutinách a bolestivé luxace patel, tedy vykloubené čéšky. „Měli i další neléčené problémy, jako byly vředy rohovky, zvýšený nitrooční tlak a byla tam dokonce i luxace oční čočky,“ vyjmenovala Simona s tím, že fenky byly navíc poznamenané četnými porody, měly cysty a srůsty, což je podle veterináře důsledek častých císařských řezů.Pejsci měli i vážné genetické vady. Když je spolek přijal, byli bez očkovacích průkazů, někteří neměli ani čipy. Péče o ně vyšla na 200 000 korun.

Toník a Sisi

Úplně nejhůře na to byli Toník (asi 11) a Sisi (asi 10), o které se stará Helena Štěrbová. Když popisovala, v jakém stavu je přebírala, rozplakala se. „Byli ustrašení, když jsme se jich dotkli, ztuhli. Neznali hlazení, mazlení, všeho se báli,“ řekla. Toník má otevřenou fontanelu. „Nesmí se bouchnout do hlavičky, protože by vykrvácel. Musel na operaci s nesestouplým varletem, kde hrozil zánět, a má i vážné problémy s dechem. Má paralýzu hrtanu, způsobenou degenerativními změnami, kvůli které se může kdykoli udusit,“ vyjmenovala. Podobně je na tom i Sisi, která má navíc luxaci patel.

Toník a Sisi. Toník a Sisi. | Jana Ulrichová

Všechny odebrat

Toník i Sisi u své dočaskářky zůstanou natrvalo, vzhledem ke zdravotním i psychickým problémům, které mají, jsou neadaptovatelní. Spolek si je proto ponechá v doživotní péči. „Byli bychom rádi, kdyby úřady zakročily, protože množit a prodávat takto nemocná zvířata je nemyslitelné. Množitelka by měla dostat zákaz chovu a všechna zvířata by jí měla být odebrána, do posledního,“ řekla Simona Štěpánková. Množitelku už, a to i na popud Blesk tlapek, prověřuje kriminálka.

Takhle to vypadá na dvorku, všude samá čivava. Takhle to vypadá na dvorku, všude samá čivava. | Jana Ulrichová

Na 200 psů

Na problematický chov Vlaďky Samcové upozornily redaktorky Blesk tlapky loni v září. Tehdy u ní v domě a na zahradě v ohrádkách a klecích napočítaly na 200 psů. Množitelka je tehdy pozvala do domu, kde otevřeně přiznala, že péči o tolik zvířat už nezvládá a že potřebuje pomoc. „Vždycky jsem chtěla být zvířecím záchranářem a teď jsem se ocitla na druhé straně, říkají o mě, že jsem množitelka,“ řekla s tím, že se jí psi začali hromadit poté, co se snížila poptávka.

Simona Štěpánková a dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi a Toníkem.
Simona Štěpánková a dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi a Toníkem.
Dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi, která nemá jedno očičko.
Dočaskářka Helena Štěrbová se Sisi, která nemá jedno očičko.
Simona Štěpánková se Sisi.

Témata:
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Jana Ulrichová
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šťoura ( 17. července 2026 04:47 )

Názor je dobrý, ale bohužel se to nestane!

luklovah ( 16. července 2026 22:03 )

Dokonce me rikala znama ze ta zruda z Pohorelic, uz ma na dvore zase dalsi pejsky.

Dagmar Dufková ( 16. července 2026 19:30 )

A pani ať zaplatí všechnu veterinární péči a všem pejskům platit všechno do konce jejich dnů.
Barák ať jí klidně seberou a prodají!!!!
Za tu hrůzu co jím způs
obila!!!!!!!!!!!!!!

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