Zachránění psi jsou tak nemocní, že nemohou do adopce. Po množitelce z Nové Vsi jde kriminálka
Jako množírna funguje chovatelská stanice čivav Sweet Melody z Nové u Pohořelic. Chovatelka Vlaďka Samcová se psů, kterých měla na 200, zbavuje. Pár jich od ní vzal i spolek Pes nejvěrnější přítel. Dva z nich u nich zůstanou natrvalo, protože jsou neadoptovatelní.
Spolek od množitelky přijal 13 psů. „Naprostá většina z nich byla v katastrofálním zdravotním stavu,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková. „Neočekávali jsme nějaká úplně zdravá zvířata, přece jen jsme zvyklí na to, jak psi z množíren vypadají, ale to, co k nám dorazilo tentokrát, nás šokovalo,“ dodala.
Nemocní s vadami
Přijatí pejskové trpěli podvýživou, měli špatné zuby, záněty v ústních dutinách a bolestivé luxace patel, tedy vykloubené čéšky. „Měli i další neléčené problémy, jako byly vředy rohovky, zvýšený nitrooční tlak a byla tam dokonce i luxace oční čočky,“ vyjmenovala Simona s tím, že fenky byly navíc poznamenané četnými porody, měly cysty a srůsty, což je podle veterináře důsledek častých císařských řezů.Pejsci měli i vážné genetické vady. Když je spolek přijal, byli bez očkovacích průkazů, někteří neměli ani čipy. Péče o ně vyšla na 200 000 korun.
Toník a Sisi
Úplně nejhůře na to byli Toník (asi 11) a Sisi (asi 10), o které se stará Helena Štěrbová. Když popisovala, v jakém stavu je přebírala, rozplakala se. „Byli ustrašení, když jsme se jich dotkli, ztuhli. Neznali hlazení, mazlení, všeho se báli,“ řekla. Toník má otevřenou fontanelu. „Nesmí se bouchnout do hlavičky, protože by vykrvácel. Musel na operaci s nesestouplým varletem, kde hrozil zánět, a má i vážné problémy s dechem. Má paralýzu hrtanu, způsobenou degenerativními změnami, kvůli které se může kdykoli udusit,“ vyjmenovala. Podobně je na tom i Sisi, která má navíc luxaci patel.
Všechny odebrat
Toník i Sisi u své dočaskářky zůstanou natrvalo, vzhledem ke zdravotním i psychickým problémům, které mají, jsou neadaptovatelní. Spolek si je proto ponechá v doživotní péči. „Byli bychom rádi, kdyby úřady zakročily, protože množit a prodávat takto nemocná zvířata je nemyslitelné. Množitelka by měla dostat zákaz chovu a všechna zvířata by jí měla být odebrána, do posledního,“ řekla Simona Štěpánková. Množitelku už, a to i na popud Blesk tlapek, prověřuje kriminálka.
Na 200 psů
Na problematický chov Vlaďky Samcové upozornily redaktorky Blesk tlapky loni v září. Tehdy u ní v domě a na zahradě v ohrádkách a klecích napočítaly na 200 psů. Množitelka je tehdy pozvala do domu, kde otevřeně přiznala, že péči o tolik zvířat už nezvládá a že potřebuje pomoc. „Vždycky jsem chtěla být zvířecím záchranářem a teď jsem se ocitla na druhé straně, říkají o mě, že jsem množitelka,“ řekla s tím, že se jí psi začali hromadit poté, co se snížila poptávka.
Názor je dobrý, ale bohužel se to nestane!