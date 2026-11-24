Teplo zajištěno, lvi dostali kotel. Teď ale potřebují nový výběh, sbírku podpořil i Bendig
Tři lvi ze statku ve Všetat na Rakovnicku, o které se po smrti majitele stará Tatiana Fedešová, budou mít v zimě teplo. Spolek Srdečné tlapky jim zajistil kotel a chystá se založit sbírku na nové venkovní kotce. Pomoc nabídl i zpěvák Jan Bendig, který se na místo přijel osobně podívat.
Paní Tatiana původnímu majiteli se lvy pomáhala, po jeho smrti ji proto soud určil jejich opatrovnicí. Ráda by chov zlegalizovala a stala jejich oficiálním vlastníkem, opakovaně se proto obrací na všechny možné instituce, nikdo se ale nemá k tomu, aby jí nepomohl. Vše platí ze svého. „Jsou to desítky tisíc měsíčně,“ řekla.
Zahřejí je
Pomocnou ruku teď nabídl spolek Srdečné tlapky, který šelmám zajistil kotel. „Vyšel nás na třicet tisíc korun. Teď ho přijdou zapojit, pak budeme muset koupit spoustu pelet na celou zimu. Platíme to z transparetního účtu, ze sbírek. Je to velmi nákladné,“ řekla zakladatelka spolku Kateřina Ondičová.
Hledají projektanta
Lvi ale potřebují i nové venkovní kotce, je to jedna z podmínek úřadů k tomu, aby se Tatiana mohla stát jejich chovatelkou. „Musím jim zaručit podmínky určené zákonem, a to znamená vybudovat jim venkovní výběhy, což stojí spoustu peněz,“ potvrdila Tatiana. I v tom jí chtějí pomoci Srdečné tlapky, které na portálu Znesnáze21.cz připravují sbírku. „V současné době sháníme projektanta. Uvítali bychom, kdyby se nám někdo ozval. Počítám, že během čtrnácti dnů by pak mohla být sbírka spuštěna. Všichni, kdo by do ní chtěli přispět, ji najdou na profilu Srdečných tlapek,“ řekla Kateřina.
Tváří v tvář
Chystanou sbírku na nové výběhy se rozhodl podpořit i zpěvák Jan Bendig, který se na šelmy přijal do Všetat osobně podívat. „Když jsem to viděl na sítích, okamžitě jsem se ozval Katce ze spolku s tím, že bych chtěl nějak pomoct,“ řekl. „O lvi je tu dobře postaráno, jsou to ale šelmy, zaslouží se jít ven,“ dodal s tím, že setkání s paní Tatianou a jejími svěřenci na něj udělalo velký dojem. „Vůbec jsem nečekal, že mě to takhle dostane. Dojalo mě to,“ řekl.
Pomáhají i jiní
Srdečné tlapky nejsou jediné, kdo se rozhodl paní Tatianě na statku ve Všetatech pomoci. Díky dobrovolníkům získali další tamní obyvatelé, dikobrazi, nový zateplený domek. „Se zateplením oken pomáhá Kristina Wurstová ze Šarpeje v nouzi, kastrace koček, které tu jsou, zase zajišťuje spolek Pes nejvěrnější přítel,“ vyjmenovala Kateřina.
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