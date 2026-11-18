Endy měl umřít. Bolestivá zranění ho poznamenala na těle, na lidi přesto nezanevřel
Endyho (8) se chtěl majitel zbavit. Svázal mu tlapy a čumák páskou a zavřel ho v hasičárně, aby tam umřel. Zachránila ho sousedka, které bylo divné, že pes zmizel. V Útulku Jimlín se Endy jako zázrakem zotavil, teď už hledá nový domov.
Křížence bull plemene Endyho přivezli policisté do útulku za pět minut dvanáct. „Bylo to v létě, byla vedra. Být tam ještě půl dne, nepřežil by,“ řekl vedoucí útulku David Kubalík s tím, že Endy byl ve velmi špatném stavu. Byl vychrtlý a na nohou a čenichu měl hluboké rány po elektrikářských páskách, kterými byl svázán. „Rozřízly mu packy, měl tam vidět šlachy a kosti. Bylo to opravdu hodně ošklivé. Čumáček měl úplně rozedraný, doteď má všude jizvy,“ vylíčil.
Pozitivně naladěný
Je to k nevíře, ale přesto všechno Endy na lidi nezanevřel. „Naštěstí je silný psychicky, dostal se z podvýživy, dokázal se vyšvihnout, rozhýbat se, mít radost. Je to velmi pozitivně naladěný pes, díky tomu se ze všeho vylízal,“ řekl David s tím, že teď už Endy může odejít do nového domova. „Byl u nás od loňského srpna, k adopci byl ale uvolněn až teď, protože byl součástí trestního řízení. Dozvěděli jsme se, že jeho majitel dostal podmínku, a my už mu můžeme začít hledat novou rodinu,“ dodal vedoucí.
Perfektní parťák
Endy by potřeboval někoho, kdo se mu bude věnovat. „Je to úžasný pes, který miluje lidi, má rád procházky, zvládá hygienu, nic neničí, prostě perfektní parťák. Nemá ale rád jiná zvířata. Je potřeba, aby ho člověk dokázal na vycházkách od jiného psa nebo kočky odtáhnout,“ řekl David. Dodal, že Endy je velice chytrý pes, který dokáže vycítit, kdo ho zvládne a kdo ne. Ideální by pro něj byl někdo, kdo už má s bull plemeny zkušenosti, kdo umí případným konfliktům s jinými zvířaty předcházet.
Chce k člověku
Endy je hyperaktivní, nehodí se proto k malým dětem. Mohl by žít i v bytě, chce být ale v neustálém kontaktu se svým člověkem. „Je nerad sám, ideální by bylo, kdyby s novým majitelem mohl chodit i do práce, lehl by si tam a byl v klidu,“ řekl David. Zájemci, kteří by toto splňovali a chtěli dát Endymu domov, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin.
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