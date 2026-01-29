Speedy by mohl dnes žít: Úvaz, na kterém se uškrtil, je konečně zákonem zakázán
Nebožák Speedy se tak dlouho trápil na řetězu u boudy, až se na něm oběsil. Jeho majitelka byla tehdy na reportérky hrubá, utrpení psa ji nijak netrápilo. Dnes už by se ze svého chování musela zpovídat. Nově jsou úvazy psů považovány za týrání.
Novinka platí od 1. ledna. „Zákon nově postihuje to, když je pes permanentně na úvazu. Samozřejmě, když potřebujete vyčistit kotec, nebo když je pes zraněný a vy s ním potřebujete manipulovat, uvázat si ho na tu chvíli můžete. Stejně tak, když jdete na nákup,“ vysvětlil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že existují výjimky, např. pro služební psy.
Uvázaní? Často
Změna zákona by měla zabránit smutným případům, kdy pes stráví na úvazu celý život a někdy, podobně jako Speedy, tak i umře. Své o tom vědí i v útulcích a spolcích, kde se s podobnými případy setkávají velmi často. „Bohužel je to častěji, než bychom si přáli. Řádově jsou to jednotky zvířat měsíčně,“ řekla Katka Řežábková ze spolku Anidef s tím, že práce s takovými zvířaty je velmi náročná. Nejsou socializovaní, nemají hygienické návyky a neznají nic, ani vodítko. Navíc nebývají ani očkovaní a veterinárně ošetřovaní. I takového psa lze ale naučit novým věcem a připravit ho na nový domov. Chce to jen čas a trpělivost.
První případy
Pokud nyní ví někdo o psu, o kterého se jeho majitel nestará a má ho trvale uvázaného, může tento případ ohlásit příslušné krajské veterinární správě. Ta od začátku roku, kdy novinka začala platit, řeší už více než stovku oznámení. „Krajská veterinární správa má povinnost případ zaevidovat a vyjet na místo na kontrolu. Jestliže zjistí pochybení, dává podnět obci s rozšířenou působností, která pak s majitelem zvířete vede správní řízení,“ vysvětlil mluvčí s tím, že za porušení zákona hrozí majitelům psů pokuta až jeden milion korun.
Snazší postih
Žádná pokuta, žádné peníze ale nenahradí ztracený život. Zvířecí záchranáři proto tuto změnu vítají, volali po ní už dlouho. „Jsme rádi, že to platí. Díky tomu bude teď snadnější majitele postihnout a zvíře mu odebrat, a my pak budeme mít šanci mu nabídnout lepší podmínky a lepší domov,“ řekla zástupkyně Anidef Katka Řežábková.
