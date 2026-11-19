Bask hledá domov. Musí nosit pleny, s péčí o něj pomůže adoptivní rodině spolek
Bask (9) je skvělý pes, který ale kvůli inkontinenci nosí pleny. Spolek Psí senioři v nouzi, který ho má v péči, přesto věří, že najde ještě domov. Pokud by Baska někdo adoptoval, je spolek připraven pomoci nové rodině s výdaji.
Bask je nalezenec. „Převzali jsme ho ze spolupracujícího útulku, kde byl asi rok. Mezitím se mu podařilo najít domov, lidé, kteří ho adoptovali, ho ale kvůli inkontinenci vrátili,“ popsala vedoucí spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová, která má nyní Baska u sebe v Chrástu na Nymbursku.
Potíž s páteří
V péči spolku podstoupil Bask vyšetření, které odhalilo zúžený páteřní kanál, a poté i operaci. „Funkci svěračů se ale obnovit nepodařilo. Musí nosit pleny, protože se vyprazdňuje samovolně. Navíc je potřeba mu močový měchýř vymačkávat,“ popsala Vendula s tím, že Bask je na to ale zvyklý, manipulace s ním proto není složitá. „Rozhodně to není tak hrozné, jak by se mohlo zdát,“ dodala.
Milý, mazlivý
Bask je přitom skvělý, milý a na svůj věk velmi aktivní pes. „Je mazlivý. Pořád chodí za svým člověkem, udělá, co mu na očích vidí,“ řekla Vendula s tím, že nový domov by zasloužil. „Doma se chová krásně, netrpí separační úzkostí,“ dodala.
Spolek pomůže
Bask by se hodil k aktivnějším lidem, protože miluje procházky a aporty. „Může jezdit i na výlety, protože se rád vozí autem. Pokud by se Baska někdo ujal a dal mu domov, spolek je připraven rodině pomoci. „Nenechali bychom je v tom, jsme připraveni dodávat jim krmení, hradit plenky i případné veterinární výdaje,“ řekla Vendula.
Najde domov?
Bask nemusí být psí jedináček, snese se s rozumnými psy i fenkami. S plenkou vydrží doma o samotě 4 až 6 hodin. Zájemci, kteří by mu chtěli dát domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.
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