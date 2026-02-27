Casper měl rány na těle i na duši. V útulku se zotavil, teď potřebuje už jen domov

Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang 
27. února 2026
05:00

Kříženec bull plemene Casper (asi 4) tráví své nejaktivnější roky v útulkovém kotci v Jimlíně na Lounsku, kam se dostal coby nalezenec, vyhublý a plný šrámů. Je mu tam rozhodně lépe než původní rodině, potřeboval by už ale nový domov.

Co všechno Casper prožil, není úplně jasné. Nic hezkého to ale zřejmě nebylo. „Odchytili ho v sousedních Cítolibech, byl vychrtlý, po těle měl několik jizev, nejvíce na hlavě, na packách a na ocásku,“ popsala dobrovolnice Benedikta Beránková.

Casper je statný pes, potřebuje k sobě někoho, kdo ho zvládne fyzicky Casper je statný pes, potřebuje k sobě někoho, kdo ho zvládne fyzicky | Jana Ulrichová

Mazlení a pamlsky

Dnes už je z něj veselý, společenský a hravý pes, který udělal v útulku velký pokrok. Zpočátku se bál prudších pohybů, na které reagoval schoulením se do klubíčka. „Teď je to miláček, který má rád společnost lidí, mazlení, drbání a mňamky,“ řekla dobrovolnice s tím, že Casper vychází i s většími dětmi a na rozdíl od ostatních psů typu bull mu nevadí ani jiní psi.

Hluchota nevadí

I když je Casper mladý, plný života, zájemci o jeho adopci se nehrnou. Je to jednak tím, že o křížence bull plemen není mezi lidmi příliš velký zájem, a navíc je Casper hluchý. „Zpočátku jsem o tom ani nevěděli. Nijak ho to ale neomezuje, nebrání mu to v komunikaci, jen je potřeba s ním komunikovat pomocí pohybů,“ řekla Benedikta.

Ke zkušeným lidem

Casper by se hodil nejlépe k někomu, kdo má s bully už zkušenosti. Potřebuje pána, který se mu bude věnovat a který ho také zvládne fyzicky, protože Casper váží 25 kilogramů a energie má na rozdávání. „Je to pes na výlety, na turistiku, bavily by ho určitě bull sporty. Rád si tady hraje s jinými psy, má tu kamarády, se kterými se i venčí,“ řekla Benedikta.

Zdravý, kastrovaný

Casper je kastrovaný, kromě problémů se sluchem je naprosto zdravý. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout a dát mu domov, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin.

Témata:
pesadopceCasperblesk tlapkyútulek jimlínkříženec bull plemeneÚstecký kraj

