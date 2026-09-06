Mia živořila šest let v kotci se zaříznutým obojkem. V útulku poznává lidskou lásku

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Ideální by pro ni byl rodinný dům se zahradou a dostatkem prostoru
Mia při odběru od chovatelky
Mia měla na krku elektrický obojek
Mia žila na malém prostoru s elektrickým obojkem na krku
Autor: Kateřina Lang - 
6. září 2026
16:03

Malý kotec, pražící slunce nad hlavou a na krku téměř do masa zarostlý elektrický obojek, který ji trestal za každý štěkot. Tak žila celé roky fenka středoasijského pasteveckého psa Mia z Brozan nad Ohří, dokud ji majitelce úřady neodebraly.

Mia (asi 6) žila na malém prostoru, kde se kvůli své velikosti sotva otočila. „V těch největších vedrech na ní navíc pražilo slunce a neměla se kam schovat,“ vypráví vedoucí útulku Psí domov v Řepnici Miluše Maskulanisová. Nic se nezměnilo ani poté, co inspektorka Krajské veterinární správy upozornila původní majitelku na to, že fena žije v nevhodných podmínkách. Mia proto putovala do útulku v Řepnici.

Elektrický obojek měla zařízlý tak, že v husté srsti nebyl vidět Elektrický obojek měla zařízlý tak, že v husté srsti nebyl vidět | Jana Ulrichová

Umlčel ji obojek

Ani v útulku zpočátku netušili, že si fenka z původního domova odnesla ještě jeden děsivý „nástroj“. Elektrický obojek měla zařízlý tak, že v husté srsti nebyl na první pohled vidět. „Narazila sem na něj, až když jsem ji hladila. Říkám si, co to má na krku? A on to elektrický obojek proti štěkání! Proto byla v kotci tak hodná, když se pokusila zaštěkat, dostala ránu,“ dodala naštvaně Miluška.

Fena dostala ránu ve chvíli, kdy zaštěkala Fena dostala ránu ve chvíli, kdy zaštěkala | Jana Ulrichová

Velký pes, dobré srdce

Fenka má uříznuté uši i ocas. Kdo jí zákroky provedl, není jasné. Podle vedoucí útulku to zřejmě udělal chovatel, protože zákrok byl neodborný, má jedno ucho delší. „Veterinář by si snad dal víc záležet. Nám to ale nevadí, protože Mia je úžasná. Je to takový dobrosrdečný medvěd,“ uzavřela s tím, že pro ni bude hledat novou rodinu.

Mia si volnost v útulku užívá Mia si volnost v útulku užívá | Jana Ulrichová

Pro začátečníka

Právě její povaha dává útulku naději, že Mia tentokrát najde domov, kde už nebude muset jen přežívat. Ideální by pro ni byl rodinný dům se zahradou a dostatkem prostoru. Přestože jde o velkého a silného psa, nepotřebuje zvlášť zkušeného majitele. „Ona je tak hodná a poslušná, že ji zvládne i začátečník, když ji bude mít hodně rád,“ uzavřela Miluše.

Měl skončit na talíři, naštěstí se ho podařilo zachránit. Pro Morise začíná nový život. Možná u vás?
Měl skončit na talíři, podařilo se ho zachránit. Pro Morise začíná nový život. Možná u vás?

Kdo jí dá domov?

Zájemci, kteří by se chtěli Mii ujmout a ukázat jí, jak vypadá pravý milující domov, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici na Litoměřicku buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.

Ideální by pro ni byl rodinný dům se zahradou a dostatkem prostoru
Ideální by pro ni byl rodinný dům se zahradou a dostatkem prostoru
Mia při odběru od chovatelky
Mia měla na krku elektrický obojek
Mia žila na malém prostoru s elektrickým obojkem na krku

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