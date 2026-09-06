Mia živořila šest let v kotci se zaříznutým obojkem. V útulku poznává lidskou lásku
Malý kotec, pražící slunce nad hlavou a na krku téměř do masa zarostlý elektrický obojek, který ji trestal za každý štěkot. Tak žila celé roky fenka středoasijského pasteveckého psa Mia z Brozan nad Ohří, dokud ji majitelce úřady neodebraly.
Mia (asi 6) žila na malém prostoru, kde se kvůli své velikosti sotva otočila. „V těch největších vedrech na ní navíc pražilo slunce a neměla se kam schovat,“ vypráví vedoucí útulku Psí domov v Řepnici Miluše Maskulanisová. Nic se nezměnilo ani poté, co inspektorka Krajské veterinární správy upozornila původní majitelku na to, že fena žije v nevhodných podmínkách. Mia proto putovala do útulku v Řepnici.
Umlčel ji obojek
Ani v útulku zpočátku netušili, že si fenka z původního domova odnesla ještě jeden děsivý „nástroj“. Elektrický obojek měla zařízlý tak, že v husté srsti nebyl na první pohled vidět. „Narazila sem na něj, až když jsem ji hladila. Říkám si, co to má na krku? A on to elektrický obojek proti štěkání! Proto byla v kotci tak hodná, když se pokusila zaštěkat, dostala ránu,“ dodala naštvaně Miluška.
Velký pes, dobré srdce
Fenka má uříznuté uši i ocas. Kdo jí zákroky provedl, není jasné. Podle vedoucí útulku to zřejmě udělal chovatel, protože zákrok byl neodborný, má jedno ucho delší. „Veterinář by si snad dal víc záležet. Nám to ale nevadí, protože Mia je úžasná. Je to takový dobrosrdečný medvěd,“ uzavřela s tím, že pro ni bude hledat novou rodinu.
Pro začátečníka
Právě její povaha dává útulku naději, že Mia tentokrát najde domov, kde už nebude muset jen přežívat. Ideální by pro ni byl rodinný dům se zahradou a dostatkem prostoru. Přestože jde o velkého a silného psa, nepotřebuje zvlášť zkušeného majitele. „Ona je tak hodná a poslušná, že ji zvládne i začátečník, když ji bude mít hodně rád,“ uzavřela Miluše.
Kdo jí dá domov?
Zájemci, kteří by se chtěli Mii ujmout a ukázat jí, jak vypadá pravý milující domov, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici na Litoměřicku buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.
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