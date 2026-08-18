Měl skončit na talíři, podařilo se ho zachránit. Pro Morise začíná nový život. Možná u vás?
Jsou mu teprve tři roky, přesto už má Moris za sebou zkušenost, kterou by si žádný pes neměl prožít. Žil u vietnamské rodiny společně s dalšími psy v otřesných podmínkách. Podle vedoucí útulku U Šmudliny byl využíván jako chovný pes a nakrýval všechny feny. Nyní je konečně volný.
Moris se do péče útulku dostal před několika měsíci, kdy ho úřady odebraly z otřesných podmínek. „Moris byl chovaný u jedné vietnamské rodiny. Proč měli tolik psů na jednom pozemku, o tom ať si každý udělá úsudek sám. Moris byl vlastně chovný pes, který nakrýval všechny feny. Potvrdily to i genetické testy, které jsme nechali udělat,“ řekla Blesk tlapkám vedoucí tachovského útulku U Šmudliny Gabriela Jägerová.
Na maso?
Podle zatím nepotvrzených informací nemuselo jít o klasickou množírnu zaměřenou na prodej štěňat. Rodina psy údajně chovala na maso. Co se na místě skutečně dělo, ale musí objasnit policie. Pro Morise je teď podstatné to, že může začít žít běžný psí život. „Jde o mladé zvíře, které je u nás už několik měsíců. Poté, co byl úřady odebraný, musel čekat, než bude právně uvolněn k adopci. Teď už mu můžeme hledat novou rodinu,“ uvedla vedoucí útulku.
Veselá kopa
Moris je velmi společenský pes, který si rád hraje a objevuje svět. „Hledáme rodinu, která by měla dům s dobře oplocenou zahradou. Nemá sklony utíkat, ale hlídá si své území,“ vysvětluje jeho ošetřovatelka s tím, že Moris je veselé zvíře, plné života. „ Moris je ve skvělé kondici. Má hygienické návyky a rozhodně nejde o gaučového povaleče,“ dodala.
Zkušený majitel
Moris ale není vhodný úplně pro každého. Své hračky a některé pamlsky si hlídá, a proto potřebuje člověka, který bude umět nastavit jasná pravidla a zároveň respektovat jeho potřeby. „Určitě hledáme někoho, kdo nemá malé děti. Už proto, že si Moris hlídá své území. Větší a rozumnější děti ale nejsou překážkou a nevadí ani další pes v domácnosti,“ popsala Gabriela Jägerová. Moris má za sebou tři roky, které mu nikdo nevrátí. Nový a mnohem lepší domov by si proto zasloužil.
Kontakt pro zájemce
V případě zájmu o adopci Morise kontaktujte útulek U Šmudliny v Tachově. Buď e-mailem na gabrielka333@seznam.cz, nebo prostřednictvím sociálních sítí.
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