Iru chtěli uspat. Zachránil ji spolek, teď pro ni shání virtuální adopci
Iry (12) se majitelé zbavili, když zestárla. U nové rodiny skončila zavřená v kotci, nakonec ji chtěla nechat uspat. Zachránil ji spolek Pes nejvěrnější přítel, kde už dožije. Péče o ni je ale nákladná, shání pro ni proto virtuální adopci.
Ira je fenka s průkazem původu. Když už nemohla rodit štěňata, zbavili se jí. „Předali ji rodině, která na ni neměla čas. Měli ji zavřenou v kotci, nevěnovali se jí, nechodili s ní na procházky. Proto se k nám do spolku dostala ve velmi špatném stavu,“ řekla Nikol Šálená, která má fenku u sebe v Čáslavi v doživotní péči.
Hubená, kulhavá
Když k ní Ira přijela, byla silně podvyživená, psychicky zlomená a téměř nechodící. „Strádala v kotci bez kvalitní výživy, její problémy s chůzí nikdo neřešil. Místo toho se jí majitelé rozhodli nechat uspat,“ popsala Nikol.
Konečně šťastná
Veterinární vyšetření, které Ira v péči spolku podstoupila, ukázala, že ji trápí artróza, kterou má v prstu, koleni i kyčelním kloubu. Chuť do života jí ale nechyběla, a u Nikol se ještě zvětšila. Konečně si užívá pravého psího štěstí a milujícího domova. „Dostala léky, díky nim je na tom výrazně lépe. Je to úžasné kontaktní zvíře. Miluje mazlení, miluje procházky. Rozhodně to není pes, který by měl být uspán,“ řekla Nikol.
Jak pomoci?
Ira už nový domov nehledá, zůstává natrvalo u Nikol, kde jí je dobře. Veškerou péči o ni jí bude doživotně hradit spolek. Jde o nemalé částky, protože Ira potřebuje kvalitní krmení a kloubní výživu. Spolek pro ni proto shání dobrovolníky, kteří by chtěli Iru virtuálně adoptovat, tedy podpořit ji finančně. „Sami si určí částku, kterou pak budou Iře pravidelně posílat. Peníze jdou na transparentní účet spolku, jsou z něj hrazeny veteriny, krmivo, je tam přesně vidět, jak byly použity,“ řekla Nikol.
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