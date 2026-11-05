Pro nikoho není dost dobrý? Diesel (2) čeká už rok v útulku, přitom má lásky na rozdávání
Nalezenec Diesel (asi 2) je veselý a aktivní pes, který v Útulku Jimlín vyhlíží nový domov už rok. Nikdo o něj za tu dobu neprojevil zájem. Je prý moc obyčejný a jako každý kříženec bull plemene i náročný na výchovu.
Diesela našli na ulici, když se potuloval v okolí Žatce. Je to mladý, temperamentní pes, který v útulkovém kotci zbytečně ztrácí nejlepší léta. „Je hodně aktivní, je veselý, má rád lidi. Miluje vycházky, běhá tam, skáče, je šťastný,“ popsala dobrovolnice Kamila Kendziurová s tím, že o to víc je v útulku mrzí, že si ho zatím nikdo nevšiml.
Hodně aktivit
Člověk, který se rozhodne Diesela adoptovat, v něm najde skvělého parťáka, který ho bude milovat a hlídat si ho. Nehodí se ale k malým dětem, protože má velkou sílu. Na jeho zvládnutí jsou potřeba silné ruce. „Potřebuje hodně pohybu a vyžití. Když mu člověk dopřeje dostatek aktivit během dne, zvládne pak žít i v bytě, kde dokáže se svým pánem v klidu ležet a odpočívat,“ řekla Kamila.
Chytrý paličák
Kromě dostatku pohybu potřebuje Diesel i výchovu. „Bylo by vhodné vzít ho na cvičák. Je chytrý, za pamlsek udělá cokoliv. Zároveň je to paličák, pořád tak trochu puberťák, takže zkouší hranice,“ vysvětila Kamila, proč Diesel potřebuje zkušeného majitele, který mu nastaví jasná pravidla.
Mladý, zdravý
Psů, jako je Diesel, jsou bohužel plné útulky. Je to ale mladý, zdravý, kastrovaný pes, se kterým se dá pracovat. Nový domov by si po roce stráveném v útulku už zasloužil. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout a zároveň měli dost času na to, nenechat ho zahálet a pracovat s ním, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin.
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