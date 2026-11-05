Pro nikoho není dost dobrý? Diesel (2) čeká už rok v útulku, přitom má lásky na rozdávání

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Diesel s dobrovolnicí Kamilou Kendziurovou.
Diesel s dobrovolnicí Kamilou Kendziurovou.
Diesel je mladý, aktivní kříženec bull plemene.
Diesel je mladý, aktivní kříženec bull plemene.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
5. listopadu 2026
05:00

Nalezenec Diesel (asi 2) je veselý a aktivní pes, který v Útulku Jimlín vyhlíží nový domov už rok. Nikdo o něj za tu dobu neprojevil zájem. Je prý moc obyčejný a jako každý kříženec bull plemene i náročný na výchovu.

Diesela našli na ulici, když se potuloval v okolí Žatce. Je to mladý, temperamentní pes, který v útulkovém kotci zbytečně ztrácí nejlepší léta. „Je hodně aktivní, je veselý, má rád lidi. Miluje vycházky, běhá tam, skáče, je šťastný,“ popsala dobrovolnice Kamila Kendziurová s tím, že o to víc je v útulku mrzí, že si ho zatím nikdo nevšiml.

Diesel svého člověka miluje, je chytrý, za pamlsek udělá cokoli. Diesel svého člověka miluje, je chytrý, za pamlsek udělá cokoli. | Jana Ulrichová

Hodně aktivit

Člověk, který se rozhodne Diesela adoptovat, v něm najde skvělého parťáka, který ho bude milovat a hlídat si ho. Nehodí se ale k malým dětem, protože má velkou sílu. Na jeho zvládnutí jsou potřeba silné ruce. „Potřebuje hodně pohybu a vyžití. Když mu člověk dopřeje dostatek aktivit během dne, zvládne pak žít i v bytě, kde dokáže se svým pánem v klidu ležet a odpočívat,“ řekla Kamila.

Jerry potřebuje nový domov. Chce být s člověkem, v útulku chřadne Jerry potřebuje nový domov. Chce být s člověkem, v útulku chřadne
Blesk tlapky Jerry potřebuje nový domov. Chce být s člověkem, v útulku chřadne

Chytrý paličák

Kromě dostatku pohybu potřebuje Diesel i výchovu. „Bylo by vhodné vzít ho na cvičák. Je chytrý, za pamlsek udělá cokoliv. Zároveň je to paličák, pořád tak trochu puberťák, takže zkouší hranice,“ vysvětila Kamila, proč Diesel potřebuje zkušeného majitele, který mu nastaví jasná pravidla.

Diesel je mladý, aktivní kříženec bull plemene. Diesel je mladý, aktivní kříženec bull plemene. | Jana Ulrichová

Mladý, zdravý

Psů, jako je Diesel, jsou bohužel plné útulky. Je to ale mladý, zdravý, kastrovaný pes, se kterým se dá pracovat. Nový domov by si po roce stráveném v útulku už zasloužil. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout a zároveň měli dost času na to, nenechat ho zahálet a pracovat s ním, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin.

Diesel s dobrovolnicí Kamilou Kendziurovou.
Diesel s dobrovolnicí Kamilou Kendziurovou.
Diesel s dobrovolnicí Kamilou Kendziurovou.
Diesel je mladý, aktivní kříženec bull plemene.
Diesel je mladý, aktivní kříženec bull plemene.

Témata:
pesdieseladopceblesk tlapkyútulek jimlínkříženec bull plemeneÚstecký krajJimlín
Jana Ulrichová
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