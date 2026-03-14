Devila majitel bil, pak ho zřejmě vyhodil. Mohutného psa dodnes děsí nepoznané věci

Video se připravuje ...
Devil s vedoucím útulku Davidem Kubalíkem
Devil je mohutný pes, potřebuje k sobě někoho, kdo ho zvládne fyzicky
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
14. března 2026
05:00

Kříženec cane corso Devil (5) se toulal. Odchytit se ho podařilo až po dvou měsících. Byl bázlivý, dodnes ho děsí neznámé věci. V Útulku Jimlín udělal velký pokrok, je už připraven odejít do nového domova. Potřebuje k sobě ale zkušeného člověka.

Devil pobíhal po jedné z obcí na Mostecku. „Běhal od jednoho domu k druhému, přes rušnou silnici, kde hrozilo, že ho srazí auto,“ řekl vedoucí jimlínského útulku David Kubalík s tím, že odchytit se ho podařilo až po dvou měsících.

Devil s vedoucím útulku Davidem Kubalíkem | Jana Ulrichová

Jizva na hlavě

Co všechno má Devil za sebou, není úplně jasné, rozhodně ale neprožil nic moc hezkého. Velká jizva na hlavě svědčí o tom, že ho někdo bil. Děsí ho také neznámé věci. „Reaguje na ně nečekaně, rozhodila ho například vánoční výzdoba. Zřejmě mu připomněla něco nepříjemného z minulosti,“ řekl vedoucí. Dodal, že Devil v takovém případě nereaguje agresivně, chce ale rychle utéct.

Snaha utéct

I když v útulku, ve kterém je od loňského října, udělal Devil velký pokrok, není to pes pro každého. Potřebuje k sobě člověka, který má s podobnými plemeny zkušenost a je fyzicky zdatný. „Je to hodný, mazlivý pes, jakmile ale narazí na nějaký problém, uvidí třeba koště, dostane strach a zareaguje nepřiměřeně. Bude chtít do bezpečí, takže se začne cukat, bude se snažit utéct a páníčka, který to nebude čekat, někam odvléct,“ popsal Kubalík.

Devil je hezký pes, nese si ale s sebou zátěž z minulosti | Jana Ulrichová

Vleče si minulost

V útulku by Devila nejraději viděli coby společníka mladšího, silnějšího muže, který se mu bude dostatečně věnovat a zároveň zvládne jeho 40 kilogramů. „Je to hodný pes, žádný problematik, má ale za sebou špatnou minulost, kterou si s sebou vleče,“ řekl vedoucí. Devil je kastrovaný, zdravý. Zájemci, kteří by mu chtěli dát domov, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin. Musí ale počítat s více návštěvami na seznámení.

Témata:
pesadopcecane corsoblesk tlapkyútulek jimlínÚstecký krajJimlín
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

