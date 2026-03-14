Devila majitel bil, pak ho zřejmě vyhodil. Mohutného psa dodnes děsí nepoznané věci
Kříženec cane corso Devil (5) se toulal. Odchytit se ho podařilo až po dvou měsících. Byl bázlivý, dodnes ho děsí neznámé věci. V Útulku Jimlín udělal velký pokrok, je už připraven odejít do nového domova. Potřebuje k sobě ale zkušeného člověka.
Devil pobíhal po jedné z obcí na Mostecku. „Běhal od jednoho domu k druhému, přes rušnou silnici, kde hrozilo, že ho srazí auto,“ řekl vedoucí jimlínského útulku David Kubalík s tím, že odchytit se ho podařilo až po dvou měsících.
Jizva na hlavě
Co všechno má Devil za sebou, není úplně jasné, rozhodně ale neprožil nic moc hezkého. Velká jizva na hlavě svědčí o tom, že ho někdo bil. Děsí ho také neznámé věci. „Reaguje na ně nečekaně, rozhodila ho například vánoční výzdoba. Zřejmě mu připomněla něco nepříjemného z minulosti,“ řekl vedoucí. Dodal, že Devil v takovém případě nereaguje agresivně, chce ale rychle utéct.
Snaha utéct
I když v útulku, ve kterém je od loňského října, udělal Devil velký pokrok, není to pes pro každého. Potřebuje k sobě člověka, který má s podobnými plemeny zkušenost a je fyzicky zdatný. „Je to hodný, mazlivý pes, jakmile ale narazí na nějaký problém, uvidí třeba koště, dostane strach a zareaguje nepřiměřeně. Bude chtít do bezpečí, takže se začne cukat, bude se snažit utéct a páníčka, který to nebude čekat, někam odvléct,“ popsal Kubalík.
Vleče si minulost
V útulku by Devila nejraději viděli coby společníka mladšího, silnějšího muže, který se mu bude dostatečně věnovat a zároveň zvládne jeho 40 kilogramů. „Je to hodný pes, žádný problematik, má ale za sebou špatnou minulost, kterou si s sebou vleče,“ řekl vedoucí. Devil je kastrovaný, zdravý. Zájemci, kteří by mu chtěli dát domov, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin. Musí ale počítat s více návštěvami na seznámení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.