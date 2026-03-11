Veterinární inspektorku smečka pokousala. Úřady zjizvené psy odebraly
Loni zaútočila v Pohořelicích na Brněnsku smečka cane corso na veterinární inspektorku. Nyní úřady konečně nezvládnuté psy majiteli odebraly. Nejde ale o žádné zabijáky, jsou to zvířata samý šrám, podvyživená a psychicky zlomená.
Desítku psů cane corso držel majitel zavřené v bytě. Nesocializovaná, nevychovaná zvířata chtěli loni v září při neohlášené kontrole zkontrolovat veterinární inspektoři. Majitel ale smečku nezvládl, psi se po otevření dveří vrhli na inspektory a jednu z žen vážně zranili. „Povalili ji na zem a kousali ji,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že žena skončila v nemocnici, lehce zraněni byli i další inspektoři.
Bez očkování
Nyní úřady všechny psy, kteří, jak se ukázalo, neměli ani povinné očkování proti vzteklině, majiteli odebraly. Rozdělily je do několika útulků, Blesk tlapky viděly v tachovském útulku U Šmudliny fenku Růženku (1) a psa Damona a fenku Grace (oba 2 až 3), o které se stará ve své útulku v Žimu na Teplicku spolek Anidef. Všichni tři jsou vyhublí, zjizvení, psychicky na dně.
Bázlivá, zlomená
Snad nejhůře z těchto tří je na tom fenka Grace. Nechtěla opustit svůj kotec v karanténě, krčila se u zdi a odmítala vyjít do výběhu. „Kolegyně, která se věnuje výcviku psů, s ní bude mít hodně práce. Bude si muset získat její důvěru, ukázat jí, že už se není čeho bát, že už nemusí o nic bojovat,“ řekla zástupkyně útulku Karolína Štolcová s tím, že pes Damon je na tom lépe. „Je veselejší, pochopil už, že je tady v bezpečí,“ řekla.
Jizvy na těle i na duši
Na odebraných psech je vidět, že si prošli peklem. Neznají nic, neumí chodit na vodítku, nikdy zřejmě nebyli venku. O vše museli bojovat, o jídlo i o postavení v hierarchii smečky. Je vidět zejména na fenkách, které mají zjizvené hlavy od mnoha potyček. Patrné je to i na fence Růžence, která se zotavuje v Tachově. „Veterinářka potvrdila silnou podvýživu. Jídlo hltala, museli jsme jí krmené dávky rozdělit. Pomalu ji seznamujeme s lidmi, s ostatními psy, protože všeho se bojí. Začínáme s ní chodit na procházky, zatím jen na krátké, protože nemá moc sil a neumí chodit na vodítku,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.
Případ pro policii
O majitele zvířat už se zajímá policie. Odebraní psi zatím zůstávají v útulcích, kde se budu postupně zotavovat, socializovat a dávat se dohromady i po psychické stránce. Co s nimi bude dál, není zatím jasné. „Policejní vyšetřování stále probíhá, nemůžeme proto nyní sdělovat k případu žádné detaily,“ řekl mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
Hezký přítulný pejsek vypadá jinak.