Přišla o paničku i páníčka. Rituška (8) nosila na obojku symbol jejich lásky. Teď našla novou náruč
Za srdce chytil členy spolku Srdečné tlapky příběh fenky Ritušky (asi 8), která se ujali poté, co ztratila svou rodinu. Do dočasné péče se dostala se snubním prstýnkem své bývalé paničky, který měla připnutý na obojku.
Když členové spolku snubní prsten objevili, pídili se po jeho původu. Zjistili, že Ritušce zemřela nejdříve panička. „Pán tehdy vzal její prstýnek a připnul ho Ritušce na obojek, aby byli na procházkách pořád všichni spolu,“ popsala zástupkyně spolku Monika Znamenáčková.
Velký zájem
Krátce na to ale umřel i pán. Rituška osaměla, a tak putovala do péče spolku. Ten poté, co zjistil celý příběh, vrátil prsten pozůstalým a Ritušce začal hledat nový domov. Zájemců bylo hodně, spolek ale vybíral velmi pečlivě. Volba nakonec padla na Dagmar Chrobokovou z Plzeňska, kterou příběh fenky chytil za srdce.
Na první pohled
Blesk tlapky byly i toho, když si pro ni do dočasné péče v Dobříši přijela. Bylo to souznění od samého začátku, jako by k sobě patřily už dávno. „Zaujaly mě její veselé oči. Nešlo to jinak, než se do ní zamilovat. Vím, že se starší psi hůř adoptují, přitom si zaslouží hezké stáří. Věřím, že u mě ho bude mít, že bude šťastná a spokojená,“ řekla Dagmar s tím, že budou spolu na chatě, uprostřed přírody. „Máme tam sousedy s pejsky, bude si mít s kým hrát. Vzhledem k tomu, že mám krátce před důchodem, budeme si vzájemně užívat jedna druhou,“ dodala.
Originální obraz
Ještě před odjezdem do nového domova se Rituška rozloučila i se svou dočaskářkou Lídou, která má při předávání zvířete do adopce speciální rituál. Od každého psa si nechává namalovat obraz. Na plátno vymačká barvy, které překryje igelitem. Na ten pak položí pamlsky, které pes zbaští a přitom rozmaže barvy. Vznikne tak originál, který ještě podepíše otiskem tlapky. Lída má tak krásnou památku na každé zachráněné zvíře, které prošlo jejíma rukama.
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