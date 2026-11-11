Přišla o paničku i páníčka. Rituška (8) nosila na obojku symbol jejich lásky. Teď našla novou náruč

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Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou a zástupkyní spolku Monikou Znamenáčkovou.
Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou, se kterou si hned padly do oka.
Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou, se kterou si hned padly do oka.
Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou, se kterou si hned padly do oka.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
11. listopadu 2026
05:00

Za srdce chytil členy spolku Srdečné tlapky příběh fenky Ritušky (asi 8), která se ujali poté, co ztratila svou rodinu. Do dočasné péče se dostala se snubním prstýnkem své bývalé paničky, který měla připnutý na obojku.

Když členové spolku snubní prsten objevili, pídili se po jeho původu. Zjistili, že Ritušce zemřela nejdříve panička. „Pán tehdy vzal její prstýnek a připnul ho Ritušce na obojek, aby byli na procházkách pořád všichni spolu,“ popsala zástupkyně spolku Monika Znamenáčková.

Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou, se kterou si hned padly do oka. Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou, se kterou si hned padly do oka. | Jana Ulrichová

Velký zájem

Krátce na to ale umřel i pán. Rituška osaměla, a tak putovala do péče spolku. Ten poté, co zjistil celý příběh, vrátil prsten pozůstalým a Ritušce začal hledat nový domov. Zájemců bylo hodně, spolek ale vybíral velmi pečlivě. Volba nakonec padla na Dagmar Chrobokovou z Plzeňska, kterou příběh fenky chytil za srdce.

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Na první pohled

Blesk tlapky byly i toho, když si pro ni do dočasné péče v Dobříši přijela. Bylo to souznění od samého začátku, jako by k sobě patřily už dávno. „Zaujaly mě její veselé oči. Nešlo to jinak, než se do ní zamilovat. Vím, že se starší psi hůř adoptují, přitom si zaslouží hezké stáří. Věřím, že u mě ho bude mít, že bude šťastná a spokojená,“ řekla Dagmar s tím, že budou spolu na chatě, uprostřed přírody. „Máme tam sousedy s pejsky, bude si mít s kým hrát. Vzhledem k tomu, že mám krátce před důchodem, budeme si vzájemně užívat jedna druhou,“ dodala.

Rituška je roztomilý voříšek. Rituška je roztomilý voříšek. | Jana Ulrichová

Originální obraz

Ještě před odjezdem do nového domova se Rituška rozloučila i se svou dočaskářkou Lídou, která má při předávání zvířete do adopce speciální rituál. Od každého psa si nechává namalovat obraz. Na plátno vymačká barvy, které překryje igelitem. Na ten pak položí pamlsky, které pes zbaští a přitom rozmaže barvy. Vznikne tak originál, který ještě podepíše otiskem tlapky. Lída má tak krásnou památku na každé zachráněné zvíře, které prošlo jejíma rukama.

Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou a zástupkyní spolku Monikou Znamenáčkovou.
Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou a zástupkyní spolku Monikou Znamenáčkovou.
Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou, se kterou si hned padly do oka.
Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou, se kterou si hned padly do oka.
Rituška s novou paničkou Dagmar Chrobokovou, se kterou si hned padly do oka.

Témata:
pesadopceprstýnekblesk tlapkySrdečné tlapkyrituškaStředočeský krajDobříš
Jana Ulrichová
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