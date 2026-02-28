Rázný krok Útulku Jimlín: Seniorům štěně nedáme, dokud nepoznáme i dědice

Vedoucí útulku David Kubalík s křížencem cane corso Devilem, který čeká na nový domov
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
28. února 2026
05:00

Útulek v Jimlíně na Lounsku zaplnili velcí psi. Momentálně jich tam mají na 40, většina z nich je těžko umístitelných, na nový domov proto čekají měsíce, i roky. Většina z nich pochází od majitelů, kteří je nezvládli, týrali, nebo se stali nechtěným dědictvím.

Stále častěji se v útulku setkávají s tím, že starší lidé požadují štěně. Neuvědomují si přitom, že jde o závazek na spoustu let, že z roztomilého štěňátka vyroste huberťák, na jehož zvládnutí a výchovu nebudou mít fyzické ani mentální síly. „Myslí si, že když měli sílu zvládnout štěně německého ovčáka před 20 lety, zvládnou ho i dnes. Nepřipouští si, že i když mají síly teď, za půl roku, na sněhu a ledu, může být problém vzít psa na procházku,“ řekl vedoucí útulku David Kubalík.

Nadbytečná věc

Takto nezvládnutí, nevychovaní a nesocializování psi pak končí v útulku, kde s nimi mají spoustu práce. Problém nastává i ve chvíli, kdy starší majitelé psů skončí v nemocnici nebo zemřou. „Barák se dědicům hodí, peníze na účtu také, pes je ale většinou nadbytečná věc, které se zbaví,“ dodal.

Většina se urazí

Útulek proto už nějaký čas vydává štěňata a mladé psy starším lidem jen pokud přivedou i dědice, kteří v adopční smlouvě podepíší, že se zvířete v případě, kdy majitel skončí v nemocnici, zemře, nebo ho prostě nezvládne, ujmou. „Bohužel, většina lidí se urazí. Jen málo jich přijde s tím, že už se na štěně necítí, a že by chtěli raději staršího pejska,“ řekl Kubalík.

Od roku 2002

Útulek pro opuštěná zvířata v Jimlíně na Lounsku funguje od roku 2002. Původně byl pouze kočičí, od konce roku 2004 ale začal přijímat i psy. Od té doby jím prošly tisíce zvířat, včetně hospodářských, protože jako jeden z mála útulků v Česku je schopen se postarat i o koně, krávy nebo slepice, případně i o některá exotická zvířata. Jde o soukromý útulek, který přijímá zvířata na základě smluv s obcemi, městy, úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo přímo od majitelů.

