Zachraňuje kočky z ulic i množíren. Teď jde spolku Fousek o budoucnost! Potřebuje půl milionu
Ve spolku Fousek v Krupce na Teplicku pečují o 160 opuštěných a úřady odebraných koček. K tomu, aby získali statut útulku, potřebují ale dokončit rekonstrukci svého objektu. Svépomocí opravili jednu místnost, zbývá jich ještě pět. Vypsali proto sbírku.
V minulosti stačilo zapsat spolek, který pak mohl fungovat jako azyl nebo síť dočasných péčí. To se ale nyní změnilo. Spolky, pokud poskytují hromadnou a pravidelnou péči o opuštěná zvířata, musí ze zákona získat statut útulku. V případě Fousku, kde se o kočky stará osm dobrovolníků, to znamená rozsáhlou rekonstrukci. A to není vůbec snadné, natož levné. „Všechny požadavky na provoz jsme splnili. Nejsme ale schopni vlastními silami zajistit to, aby všechny místnosti měly omyvatelné zdi i veškeré povrchy,“ řekla zástupkyně útulku Michaela Baierová.
Chybí 5 pokojů
Dobrovolníkům se zatím podařilo podle pokynů úřadů zrekonstruovat příjmovou karanténu, izolační místnost, dvě provozní místnosti a jednu místnost pro kočky. Na dalších pět už nemají peníze. Každá přitom vyjde na 100 000 korun. Spolek proto na platformě Darujme.cz vypsal sbírku. „Je na 500 000 korun, což je částka, která nám pokryje veškeré náklady na rekonstrukci zbývajících místností. Jen tak budeme moct dál fungovat,“ řekla Michaela.
Jak pomoci
Pomoci Fousku může každý, a to zde: https://www.darujme.cz/projekt/1213654. Počítá se každá koruna. Dům, který dobrovolníci ze spolku opravují, je přímo v jeho majetku. Kočky tady proto budou mít útočiště, tak dlouho, dokud bude Fousek existovat.
Z ulice i množíren
Spolek funguje jen díky dárcům, kteří přispívají na jeho transparentní účet. Většina koček, které přijímá, jsou nemocné, často i zraněné. Veškeré příjmy proto padnou na veterinární péči a krmení. „Přichází k nám kočky od majitelů, kteří se o ně už nemohou starat, i kočky z ulice. Máme v péči i zvířata, která se k nám dostala z různých kauz. Letos jsme například přijali 24 koček z množírny z Teplic, kde kriminalisté objevili mrazák se stovkou mrtvých zvířat,“ řekla Michaela.
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