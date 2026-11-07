Za 40 000 Kč koupila psa s papíry, do léčby dala další statisíce. S chovatelkou se soudí
Když si Helena Krupičková pořizovala amerického bezsrstého psa, udělala téměř všechno správně. Přesto naletěla. Za fenku Tessu (4) zaplatila 40 000 korun, dalších téměř 300 000 korun dala za její léčbu. Aby na ní měla, prodala své auto.
Paní Helena z Teplic chtěla psa s průkazem původu, oslovila proto chovatelskou stanici. Zkontrolovala i to, že chov je vedený pod FCI, tedy Mezinárodní kynologickou federací. Přesto prodej neproběhl standardně.
„Chtěla jsem pejska vidět ještě před odběrem, chtěla jsem vidět prostředí, kde se narodil. To mi ale nebylo umožněno. Paní se vymlouvala, že dělají dřevo, že mají na dvoře nepořádek, že tam nemůže žádnou návštěvu pustit,“ popsala paní Helena s tím, že k předání Tessy proto došlo v Ústí u hypermarketu. „Tenkrát mi to nebylo podezřelé, dneska už se chytám za hlavu,“ dodala.
Porušuje zákony
Paní Helena bohužel narazila na chovatelskou stanici Luna York Heleny Novákové ze Skalice na Českolipsku, na jejíž nekalé praktiky už Blesk tlapky upozornily několikrát. Úřady tam při kontrolách opakovaně zjišťovaly porušení jak zákona na ochranu zvířat proti týrání, tak i veterinárního zákona. Chovatelku pokutovaly a dvakrát jí nařídily snížit počet chovaných psů. Dnes už neodchovává ani zvířata s průkazem FCI.
Zdravotní trable
To, že naletěla nepoctivému chovateli, zjistila paní Helena téměř okamžitě. „První problémy se projevily už po cestě domů, kdy Tessa měla velký, později i krvavý průjem. Musela být hospitalizovaná,“ řekla paní Helena. Ukázalo se, že fenka má giardie, život ohrožující střevní parazity, kteří se obvykle vyskytují v množírnách.
Chovatelka ale odmítla, že by si je Tessa přivezla z jejího chovu. Krátce na to přibyly další problémy. Fenka se náhle nemohla postavit na nohu, naříkala bolestí. Vyšetření odhalila luxaci patel, tedy kolenní klouby mimo jamky. Dnes má Tessa za sebou 2 operace, další ji čekají. V tlapce má implantát, doživotně musí rehabilitovat.
Prodala auto
Mladé zvíře tak od narození tráví spoustu času na veterině a rodina jen platí. „Už jsme někde na 300 tisících korunách,“ řekla paní Helena. Dodala, že musela prodat auto, aby mohla výdaje za veterináře zaplatit. Po chovatelce chtěla slevu z kupní ceny, ta ji ale odbyla. „Vyjela na mě, že psi bývají občas vadní, a že od ní nic neuvidím,“ vylíčila.
Soudí se
Paní Helena se ale nevzdala. Nechala si vypracovat odborný posudek, který potvrzuje, že všechny zdravotní problémy si Tessa přinesla už z chovu. S chovatelkou se proto soudí o náhradu škody.
Problémy zlehčuje
S chovatelkou mluvily i reportérky Blesk tlapek. I jim tvrdila, že se o psy stará dobře, že se jí jen nahromadila odrostlá štěňata, o která nebyl zájem. Nemocná zvířata, na která reportérky opakovaně poukazovaly, označila za Černého Petra, který se prý najde v každém chovu. Bagatelizovala i výtky veterinářů. „Prý, že mám jorkšíry v kleci. To už je ale napravené, už mají krásné boxy,“ řekla s tím, že se s veterináři dohodla na snížení počtu psů.
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