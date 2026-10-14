Problémová chovatelka měla ubrat psy, místo toho přibyl další! Porušila i zákon proti týrání
Problémy chovatelky Heleny Novákové ze Skalice na Českolipsku, která prodává a do spolků a útulků dává nemocné a neduživé psy, neberou konce. Potvrdila to nejnovější kontrola, která odhalila porušení hned dvou zákonů.
Úřady už loni zjistily u Novákové, která provozuje chovatelskou stanici Luna York s americkými bezsrstými teriéry a jorskšíry, řadu pochybení. Nařídily jí proto počet psů, kterých měla tehdy 55, snížit. Nováková je začala předávat do útulků a spolků. Vyšlo přitom najevo, že její zvířata jsou nemocná a mají řadu genetických vad. A to nejen ta darovaná, ale i ta, která prodává za desetitisíce korun.
Problémy zlehčila
Blesk tlapky se za chovatelkou rozjely, ta ale své problémy zlehčovala. Tvrdila, že se o psy stará dobře, že se jí jen nahromadila odrostlá štěňata, o která nebyl zájem. Nemocná zvířata, na která reportérky poukázaly, označila za Černého Petra, který se najde v každém chovu. Bagatelizovala i další výtky veterinářů. „Prý, že mám jorkšíry v kleci. Ale to už je napravený, už mají krásný boxy,“ řekla. Dodala, že se s veterináři dohodla na snížení počtu psů. „Proto jsem oslovila spolky a nějaké psy jsem darovala,“ řekla. Kolik teď má psů, odmítla říct.
Žádná změna
Nová několikadenní kontrola, která teď u Novákové proběhla, ale ukázala, že se nic nezměnilo. Chovatelka opět porušila jak zákon na ochranu zvířat proti týrání, tak i veterinární zákon. „Zjištění se týkala především nevhodných podmínek chovu,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. „Celkem bylo zjištěno 56 psů, jejich množství od minulé kontroly v roce 2025 chovatelka nijak nezredukovala. Jelikož se jí dlouhodobě nedaří vytvořit adekvátní podmínky pro chov tolika psů, bude jí nařízeno snížit jejich počet,“ dodal. Chovatelku navíc čeká správní řízení a od veterinářů pokuta.
Na co pozor
Případ Heleny Novákové je důkazem toho, že ani chovatelská stanice není zárukou nákupu zdravého zvířete. Lidé, kteří si chtějí pořídit pejska s průkazem původu, by si proto měli chov, z něhož zvíře pochází, prověřit přes oficiální plemenné registry. Zároveň je ale dobré zjistit si i reference a pověst. Dobrý chovatel předá se psem kupní smlouvu a originál průkazu původu, a na požádání doloží i zdravotní vyšetření rodičů včetně genetických testů. Kupujícím by měl vždy ukázat prostředí, kde štěně vyrůstalo, i jeho rodiče.
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