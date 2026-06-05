Pátý ročník Festivalu Blesk tlapek už zítra: Nabitý program a hvězdná setkání!
Už popáté odstartuje zítra na louce na pražském Vypichu největší psí akce, Festival Blesk tlapek. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program na pódiu i mimo něj. Připraveny jsou psí sporty, zábava pro děti i koncerty známých tváří.
Na letošním půlkulatém ročníku, který navíc připadl na magické datum 6. 6. 2026, je opět připravena zábava pro celé rodiny i jejich čtyřnohé parťáky. Na pódiu zazpívají Monika Absolonová, Olga Lounová, Heidy Janků a Jan Bendig, který loni uvedl návštěvníky festivalu do varu. Objeví se i hvězdy TV Nova.
Odborníci poradí
Chybět nebudou ani odborníci ze zvířecí říše. Na pódiu se představí organizace Helppes, která připravuje asistenční psy, a Červené tlapky, zabývající se dárcovství krve pro pejsky. Vystoupí i veterinární lékařka Ines Králová, která bude mluvit o očkování a psí obezitě. Dorazí také zástupce společnosti Krmiva Pučálka, který bude hovořit o výživě, politik a velký bojovník za práva zvířat Jiří Pospíšil, který se podílel na řadě legislativních změn zpřísňujících postihy za týrání zvířat, a už tradiční účastník festivalu, psí psycholog Pavel Bradáč.
Desítky stánků
Své zastoupení budou mít na festivalu i spolky a útulky, z nichž některé přivezou i své svěřence určené k adopci. Ke koupi bude tombola s hodnotnými cenami, jejíž výtěžek získá spolek Srdečné tlapky. Mezi sedmi desítkami stánků nebude nouze o dobré jídlo a pití, ke koupi budou chovatelské potřeby, krmiva a pamlsky pro zvířata a mnoho dalšího. Celým dnem budou provázet Miloš Pokorný a Daniel Žďárský. Vstup je už tradičně zdarma.
Zabavíme, ochladíme
Aby se psi nenudili, je připravena zábava i pro ně, a to v podobě sedmi aktivních zón, kde si vyzkouší nejrůznější disciplíny a sporty. Vydovádět se mohou také v bazénku s míčky, a pokud bude vedro, bude pro ně připraven i ochlazovací bazén s ledem.
Pro celou rodinu
Připravena je i Blesk zóna, kde si budou moci návštěvníci odpočinout na lehátkách, zatímco jejich děti se zabaví v nafukovacím hradu, u kreativních omalovánek nebo při malování na obličej. S redaktorkami Blesk tlapek, které budou po celou dobu na místě, si budou moci ověřit své vědomosti v soutěži Jak znáte psí svět. „Na festival se vždy těšíme, je to pro nás příležitost setkat se osobně se svými fanoušky. Každý, kdo si s námi bude chtít popovídat, nás letos nově najde v označeném stánku vedle pódia,“ uvedly redaktorky Jana Ulrichová a Kateřina Lang.
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