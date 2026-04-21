Psí talent roku! Hledáme šikovné mazlíčky, kteří to rozbalí na festivalu Blesk tlapek
Největší akce pro psy a jejich páníčky v Česku, Festival Blesk tlapek, se blíží. Její, už 5. ročník se bude konat tradičně na louce na pražském Vypichu, a to v sobotu 6. června 2026. Její součástí bude soutěž o Talent Blesk tlapek.
Pokud máte doma fotky a videa zachycující vaše psí mazlíčky při různých podařených kouscích a neobvyklých tricích, neváhejte a pošlete nám je. Právě vás totiž hledáme. Ukažte, jak jsou vaši pejsci šikovní a sdílejte jejich talent se všemi.
Vyberou návštěvníci
Videa o maximální délce 20 až 30 vteřin i fotky čekáme na e-mailové adrese tlapky@cncenter.cz. Připojte k nim krátký popisek, uveďte v něm také jméno psa a jeho věk a nezapomeňte na kontakt na vás. Podívejte se i na sociální sítě Blesk tlapek, kde bude soutěž také vyhlášena.
„Ze všech přihlášených fotek a videí vybereme pět nejlepších, aspirujících na titul Talent Blesk tlapek. Vybrané příspěvky zveřejníme ve festivalové příloze Blesku a na sociálních sítích Blesk tlapek,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová s tím, že o tom, kdo se stane tím „nej“, rozhodnou nakonec přímo na festivalu sami návštěvníci svým hlasováním.
Mixér a poukazy
Příspěvky je možné posílat do 4. května, kdy bude soutěž ukončena. Pro výherce je připravená krásná cena, kterou je smoothie mixér se třemi nádobami. Další čtyři vybraní dostanou voucher od Albi v hodnotě 1000 korun.
