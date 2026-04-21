Psí talent roku! Hledáme šikovné mazlíčky, kteří to rozbalí na festivalu Blesk tlapek

I snést různé převleky vyžaduje kus umu a trpělivosti
Autor: Jana Ulrichová 
21. dubna 2026
05:00

Největší akce pro psy a jejich páníčky v Česku, Festival Blesk tlapek, se blíží. Její, už 5. ročník se bude konat tradičně na louce na pražském Vypichu, a to v sobotu 6. června 2026. Její součástí bude soutěž o Talent Blesk tlapek.

Pokud máte doma fotky a videa zachycující vaše psí mazlíčky při různých podařených kouscích a neobvyklých tricích, neváhejte a pošlete nám je. Právě vás totiž hledáme. Ukažte, jak jsou vaši pejsci šikovní a sdílejte jejich talent se všemi.

Vyberou návštěvníci

Videa o maximální délce 20 až 30 vteřin i fotky čekáme na e-mailové adrese tlapky@cncenter.cz. Připojte k nim krátký popisek, uveďte v něm také jméno psa a jeho věk a nezapomeňte na kontakt na vás. Podívejte se i na sociální sítě Blesk tlapek, kde bude soutěž také vyhlášena.

„Ze všech přihlášených fotek a videí vybereme pět nejlepších, aspirujících na titul Talent Blesk tlapek. Vybrané příspěvky zveřejníme ve festivalové příloze Blesku a na sociálních sítích Blesk tlapek,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová s tím, že o tom, kdo se stane tím „nej“, rozhodnou nakonec přímo na festivalu sami návštěvníci svým hlasováním.

Balancování s pampeliškou na hlavě? Proč ne Balancování s pampeliškou na hlavě? Proč ne | Kateřina Lang

Mixér a poukazy

Příspěvky je možné posílat do 4. května, kdy bude soutěž ukončena. Pro výherce je připravená krásná cena, kterou je smoothie mixér se třemi nádobami. Další čtyři vybraní dostanou voucher od Albi v hodnotě 1000 korun.

Související

Články odjinud

Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Pod Šípem se hýbe židle! Změny a hrozba zrušení Všechnopárty
Aha!
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Začíná to únavou a nenápadným mžením. Jak rozeznat rozdíl mezi únavou očí a jejich vadou?
Dáma.cz
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Princ Louis slaví 8. narozeniny. Z nejmladšího rošťáka roste velký kluk, šibalství mu ale v očích zůstalo
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
Do Česka vstupuje nový fotomobil. Sází na 200Mpx teleobjektiv a 4K video
e15
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
iSport
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Timko z No Name: Začínali jsme s prázdnou nádrží a snubními prsteny v zastavárně. Teď slavíme 30 let
Reflex
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Záhada plujících kamenů v Údolí smrti. Objasnit ji po sto letech pomohla až náhoda
Lidé a země