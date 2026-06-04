Blesk tlapky: Kdo se stane Talentem? Psy vyzývá krysa, vítěze určí návštěvníci
Během sobotního festivalu Blesk tlapek vyvrcholí soutěž o největší zvířecí Talent, do které posílali videa a fotky s kousky svých čtyřnohých parťáků čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek. Organizátoři z nich vybrali pět finalistů, kteří se představí návštěvníkům akce osobně. O vítězi rozhodnou sami návštěvníci hlasováním.
Finalisty se staly fenka jezevčíka Aida Evy Ruferové, která má slovy své paničky talent prohrabat se až k protinožcům, a fenka stafordského bulteriéra Ginny Lindy Novákové, která se dokáže na povel nehybně položit a předstírat, že je mrtvá; bravurně také předvádí polohu zajíce. „Miluje bull sporty, pravidelně jezdíme na různé soutěže,“ řekla její panička.
Šikovná krysa
Do finále postoupil také Deny, kříženec Jack Russell teriéra paničky Veroniky Koukalové, který umí mushingové sporty, běhá před člověkem, kolem, koloběžkou i běžkami. A též fenka Sandy, jejíž panička Vendula Benešová se s ní věnuje canisterapii. Sandy umí různé triky, právě teď trénuje nasazování čepice a klobouku sobě i paničce a přikrývání dekou.
Posledním vybraným je trochu netradičně gambijská krysa Kurt Kristýny Antošové, která se svou rodinou cestuje, chodí na vodítku a zvládá pachové hledání v rébusech.
Hlasování na tabuli
Všichni nominovaní dorazí se svými páníčky na festival osobně. Jejich kousky si budou moci návštěvníci prohlédnout pomocí QR kódů na speciální tabuli, kde budou zároveň moci označit svého favorita. O vítězi tak rozhodnou sami svým hlasováním. Výherce obdrží smoothie mixér se třemi nádobami, ostatní finalisté dostanou vouchery od Albi v hodnotě 1000 korun.
Už pátý festival Blesk tlapek ročník se koná v sobotu 6. června na louce na pražském Vypichu. Pro příchozí i jejich čtyřnohé kamarády je připraveno sedm hodin nepřetržité zábavy. Začátek je v 11 hodin, vstup je zdarma. Více info na webu tlapky.blesk.cz.
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