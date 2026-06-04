Blesk tlapky: Kdo se stane Talentem? Psy vyzývá krysa, vítěze určí návštěvníci

spoj
spoj
Netradiční finalista krysa Kurt ovládá i pachové rébusy
Netradiční finalista krysa Kurt ovládá i pachové rébusy
Aida má prý talent prohrabat se až k protinožcům
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
4. června 2026
05:00

Během sobotního festivalu Blesk tlapek vyvrcholí soutěž o největší zvířecí Talent, do které posílali videa a fotky s kousky svých čtyřnohých parťáků čtenáři Blesku a fanoušci Blesk tlapek. Organizátoři z nich vybrali pět finalistů, kteří se představí návštěvníkům akce osobně. O vítězi rozhodnou sami návštěvníci hlasováním.

Finalisty se staly fenka jezevčíka Aida Evy Ruferové, která má slovy své paničky talent prohrabat se až k protinožcům, a fenka stafordského bulteriéra Ginny Lindy Novákové, která se dokáže na povel nehybně položit a předstírat, že je mrtvá; bravurně také předvádí polohu zajíce. „Miluje bull sporty, pravidelně jezdíme na různé soutěže,“ řekla její panička.

Kříženec jack russel teriéra Deny umí mushingové sporty, běhá před člověkem, kolem, koloběžkou i běžkami Kříženec jack russel teriéra Deny umí mushingové sporty, běhá před člověkem, kolem, koloběžkou i běžkami | čtenáři

Šikovná krysa

Do finále postoupil také Deny, kříženec Jack Russell teriéra paničky Veroniky Koukalové, který umí mushingové sporty, běhá před člověkem, kolem, koloběžkou i běžkami. A též fenka Sandy, jejíž panička Vendula Benešová se s ní věnuje canisterapii. Sandy umí různé triky, právě teď trénuje nasazování čepice a klobouku sobě i paničce a přikrývání dekou.

Posledním vybraným je trochu netradičně gambijská krysa Kurt Kristýny Antošové, která se svou rodinou cestuje, chodí na vodítku a zvládá pachové hledání v rébusech.

Sandy je canisteraupeutický pes, který umí různé triky. Právě teď trénuje nasazování čepice a klobouku sobě i paničce a přikrývání dekou. Sandy je canisteraupeutický pes, který umí různé triky. Právě teď trénuje nasazování čepice a klobouku sobě i paničce a přikrývání dekou. | čtenáři

Hlasování na tabuli

Všichni nominovaní dorazí se svými páníčky na festival osobně. Jejich kousky si budou moci návštěvníci prohlédnout pomocí QR kódů na speciální tabuli, kde budou zároveň moci označit svého favorita. O vítězi tak rozhodnou sami svým hlasováním. Výherce obdrží smoothie mixér se třemi nádobami, ostatní finalisté dostanou vouchery od Albi v hodnotě 1000 korun.

Už pátý festival Blesk tlapek ročník se koná v sobotu 6. června na louce na pražském Vypichu. Pro příchozí i jejich čtyřnohé kamarády je připraveno sedm hodin nepřetržité zábavy. Začátek je v 11 hodin, vstup je zdarma. Více info na webu tlapky.blesk.cz.

spoj
spoj
Netradiční finalista krysa Kurt ovládá i pachové rébusy
Netradiční finalista krysa Kurt ovládá i pachové rébusy
Aida má prý talent prohrabat se až k protinožcům

Témata:
soutěžfestivaltalentblesk tlapkyFestival Blesk tlapkyPraha
Jana Ulrichová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Bílá přiznala tahanice s Filipim: ROK A PŮL PEKLA
Bílá přiznala tahanice s Filipim: ROK A PŮL PEKLA
Aha!
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Blesk Tlapky se vracejí: Psí festival na Vypichu spojí skvělou zábavu a pomoc zvířatům bez domova
Dáma
Spotřebovala 40 plen denně! Nejpředčasněji narozená čtyřčata světa oslavila 2. narozeniny
Spotřebovala 40 plen denně! Nejpředčasněji narozená čtyřčata světa oslavila 2. narozeniny
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Televize Šlágr tlačila seniory do „zaručených“ investic. Akcie bájného katetru pak raději zapřela
Televize Šlágr tlačila seniory do „zaručených“ investic. Akcie bájného katetru pak raději zapřela
e15
Jak by mohla vypadat česká sestava na Světový pohár 2028? Sázka na omlazující kůru
Jak by mohla vypadat česká sestava na Světový pohár 2028? Sázka na omlazující kůru
iSport
Miluna Mia! Je Zdeněk Troška „český Fellini“ nebo král lidového bizáru?
Miluna Mia! Je Zdeněk Troška „český Fellini“ nebo král lidového bizáru?
Reflex
Kašlete na peníze nebo design, myslete hlavně na lidi. Berlín testuje odvážné modely bydlení
Kašlete na peníze nebo design, myslete hlavně na lidi. Berlín testuje odvážné modely bydlení
Lidé a země