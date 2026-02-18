Hledáme drobné prodejce na Festival Blesk tlapek. Chcete být součástí? Přihlaste se!
Sedm hodin nepřetržité zábavy pro psy i jejich páníčky, to je Festival Blesk tlapek, který se už popáté uskuteční v Praze na louce na Vypichu, a to 6. června. Pokud jste drobní prodejci v oboru chovatelských potřeb, a chcete se akce zúčastnit se svým stánkem, přihlaste se.
Hledáme prodejce chovatelských potřeb a všeho dalšího, co s chovem psů souvisí, zejména rukodělných výrobků, například vodítek a obojků, stojanů na misky, zateplených bud a klecí včetně přepravních do aut, oblečků a různých módních doplňků, ortopedických pomůcek pro psy nebo ručně vyráběných pamlsků z kvalitních´domácích surovin.
Kde se hlásit
Zájemci se mohou přihlásit zde https://tlapky.blesk.cz/. Po otevření odkazu stačí kliknout na červené tlačítko v pravém horním rohu, kde se otevře přihláška s dalšími informacemi.
Pro psy i páníčky
Program festivalu bude opět nabitý. Bude probíhat na pódiu i všude okolo v aktivních zónách, kde si budou moci páníčci se svými čtyřnohými parťáky zasoutěžit a vyzkoušet si různé dovednosti.
Chybět nebudou překážkové dráhy a oblíbená stezka nástrah. Připravena bude i bohatá tombola, jejíž výtěžek dostává pokaždé jeden vybraný útulek, letos to bude spolek Srdečné tlapky. Další útulky a spolky budou mít na louce své stánky, některé přivezou i pejsky k adopci. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením.
