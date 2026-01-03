Vánoční fotosoutěž Blesk tlapek má vítěze: Radovánky na sněhu, útok na stromek a parta sobů

Video se připravuje ...
Vítěz - Parta sobů od Blanky Viktorové
Vítěz - Čivava dovádějící na sněhu s australským ovčákem od Štěpánky Jačkové
Vítěz - Kocour Snížek Lucie Malcové vzal stromek útokem
Takové byly vaše letošní Vánoce
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
3. ledna 2026
05:00

Domácí mazlíčci dovádějící ve sněhu, asistující u pečení cukroví či pózující u vánočních stromků, takové fotky převládaly v letošní vánoční fotosoutěži Blesk tlapek. Čtenáři jich poslali více než 100. Vybrat tři nejlepší nebylo lehké.

Řada velmi krásných fotek byla pořízena v ateliérech. „Tentokrát jsme ale upřednostnily snímky, z nichž je patrné, že je pořídili sami majitelé zvířat, nikoli profesionální fotografové,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová.

Vítěz - Parta sobů od Blanky Viktorové Vítěz - Parta sobů od Blanky Viktorové | čtenáři

Psi a kocour

Tradičně krásné fotky poslaly Zlatka Picmous Vostra, Iva Eichlová či Barbora Sommerová, které se soutěží Blesk tlapek účastní a bodují v nich pravidelně.

Reportérky ale tentokrát mezi tři nejlepší vybraly snímek na sněhu dovádějící čivavy a australského ovčáka Štěpánky Jačkové, kocoura Snížka, který vzal vánoční stromeček útokem, od Lucie Malcové, a partu roztomilých sobíků, kterou poslala Blanka Viktorová.

Vítěz - Kocour Snížek Lucie Malcové vzal stromek útokem Vítěz - Kocour Snížek Lucie Malcové vzal stromek útokem | čtenáři

Voucher na dobroty

Cenu pro autory vybraných snímků darovala společnost www.krmiva-pucalka.cz , s níž Blesk tlapky celý loňský rok úzce spolupracovaly. Každý z výherců dostane voucher v hodnotě 1500 korun, za který může na jejich e-shopu nakoupit v krmení a pamlsky pro své mazlíčky.

Vítěz - Čivava dovádějící na sněhu s australským ovčákem od Štěpánky Jačkové Vítěz - Čivava dovádějící na sněhu s australským ovčákem od Štěpánky Jačkové | čtenáři

Mrkněte na další

Podařených fotek se ale sešlo do soutěže mnohem víc, ty nejlepší si můžete prohlédnout v galerii.

Vítěz - Parta sobů od Blanky Viktorové
Vítěz - Parta sobů od Blanky Viktorové
Vítěz - Čivava dovádějící na sněhu s australským ovčákem od Štěpánky Jačkové
Vítěz - Kocour Snížek Lucie Malcové vzal stromek útokem
Takové byly vaše letošní Vánoce

Témata:
soutěžvánoční soutěžfotosoutěžpsi a kočkyblesk tlapkyvyhodnocenípučálkaPraha

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Články odjinud