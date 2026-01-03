Vánoční fotosoutěž Blesk tlapek má vítěze: Radovánky na sněhu, útok na stromek a parta sobů
Domácí mazlíčci dovádějící ve sněhu, asistující u pečení cukroví či pózující u vánočních stromků, takové fotky převládaly v letošní vánoční fotosoutěži Blesk tlapek. Čtenáři jich poslali více než 100. Vybrat tři nejlepší nebylo lehké.
Řada velmi krásných fotek byla pořízena v ateliérech. „Tentokrát jsme ale upřednostnily snímky, z nichž je patrné, že je pořídili sami majitelé zvířat, nikoli profesionální fotografové,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová.
Psi a kocour
Tradičně krásné fotky poslaly Zlatka Picmous Vostra, Iva Eichlová či Barbora Sommerová, které se soutěží Blesk tlapek účastní a bodují v nich pravidelně.
Reportérky ale tentokrát mezi tři nejlepší vybraly snímek na sněhu dovádějící čivavy a australského ovčáka Štěpánky Jačkové, kocoura Snížka, který vzal vánoční stromeček útokem, od Lucie Malcové, a partu roztomilých sobíků, kterou poslala Blanka Viktorová.
Voucher na dobroty
Cenu pro autory vybraných snímků darovala společnost www.krmiva-pucalka.cz , s níž Blesk tlapky celý loňský rok úzce spolupracovaly. Každý z výherců dostane voucher v hodnotě 1500 korun, za který může na jejich e-shopu nakoupit v krmení a pamlsky pro své mazlíčky.
Mrkněte na další
Podařených fotek se ale sešlo do soutěže mnohem víc, ty nejlepší si můžete prohlédnout v galerii.
