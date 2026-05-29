Největší psí akce, Festival Blesk tlapek, se blíží! Už za týden to vypukne

Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang 
29. května 2026
05:00

Už za týden, v sobotu 6. června 2026, odstartuje na louce na pražském Vypichu 5. ročník Festivalu Blesk tlapek, akce určené všem milovníkům zvířat. Pro příchozí i jejich čtyřnohé kamarády je připraveno sedm hodin nepřetržité zábavy. Začátek je v 11 hodin, vstup je zdarma.

Pro návštěvníky, kterých v minulých ročnících byly vždy tisíce, i jejich pejsky bez rozdílu rasy je připravena řada her a soutěží i zajímavých ukázek psích dovedností, které si bude možné na místě vyzkoušet. Vyvrcholí zde také soutěž o největší Psí talent. Festivalu se zúčastní vybraní finalisté, z nichž absolutního vítěze vyberou přímo na místě hlasováním sami návštěvníci.

Dorazí i celebrity

Chybět nebudou ani známé tváře včetně pravidelných účastnic festivalu Moniky Absolonově a Heidy Janků. Na obřím pódiu vystoupí také Jan Bendig a Olga Lounová. Zajímavá budou i vystoupení zástupců organizací Helppes, která připravuje asistenční psy, a Červené tlapky, která se zabývá dárcovství krve pro pejsky.

O kvalitě krmení budou hovořit zástupci společnosti Krmiva Pučálka, a chybět nebude ani pravidelný účastník akce, psí psycholog Pavel Bradáč. Celým dnem budou provázet Miloš Pokorný a Daniel Žďárský.

Pro Srdečné tlapky

I letos budou mít na akci své stánky útulky a spolky, z nichž někteří s sebou přivezou i pejsky k adopci. Blesk tlapky v rámci této akce pokaždé jeden vybraný útulek obdarují. Letos to bude spolek Srdečné tlapky, kterému věnují peníze ze speciální sbírky na Donio a také výtěžek tomboly, kterou si budou moci návštěvníci na místě zakoupit.

Donio pomáhá

Svůj stánek bude mít na festivalu i platforma Donio.cz, se kterou Blesk a Blesk tlapky úzce spolupracují. Díky dvěma sbírkám na Donio, do nichž přispívají čtenáři Blesku, mohou Blesk tlapky pomáhat útulkům. Z jedné sbírky nakupují ve spolupráci se společností Krmiva Pučálka konzervy a granule Marp, které pak rozváží do útulků a spolků, z druhé proplácí útulkům a spolkům náročné operace jejich svěřenců.

Přijďte za Tlapkami

Připraveny budou i reportérky Blesk tlapek Jana Ulrichová a Kateřina Lang, které budou mít letos poprvé svůj stánek, a to přímo u pódia. „Pro nás je tato akce především o setkávání s našimi čtenáři a fanoušky. Kdokoli za námi může přijít a popovídat si. Na to se vždycky těšíme,“ shodly se.

