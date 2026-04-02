Velikonoční fotosoutěž startuje. Pochlubte se, jak slavíte svátky jara se svými čtyřnohými parťáky
I letos připravily Blesk tlapky spolu s www.krmiva-pucalka.cz oblíbené fotosoutěže. Ta první, velikonoční, startuje právě teď. Autoři tří nejlepších snímků dostanou vouchery v hodnotě 1500 korun na nákup produktů Marp.
Trávíte se svými domácími mazlíčky velikonoční svátky a společné chvíle si fotíte? V takovém případě je soutěž určena právě vám.
Těšíme se na snímky psů, koček i dalších domácích mazlíčků přestrojených za velikonoční zajíčky, pózujících s pomlázkami, kraslicemi a beránky, nebo z výletů za velikonočními zážitky.
Vše bude opět probíhat na facebookových stránkách Blesk tlapek. „Pod příspěvek o soutěži nahrajte do komentářů vámi vybranou fotku. Měla by být ostrá a v dobré kvalitě,“ řekla redaktorka Jana Ulrichová.
Vouchery pro nejlepší
Tři nejlepší, nejnápaditější a nejvtipnější vyberou redaktorky Blesk tlapek. „Jejich autoři obdrží voucher od společnosti Pučálka v hodnotě 1500 korun. Budou si za něj moci koupit granule, kapsičky, konzervy nebo pamlsky Marp podle vlastního výběru,“ řekla Kateřina Lang. Dodala, že ti, kteří se chtějí do soutěže zapojit, mají čas do středy 8. dubna do 23:59 hodin, kdy bude soutěž ukončena.
