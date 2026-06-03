Festival Blesk tlapek už tuto sobotu: Tombolou a sbírkou podpoříme Srdečné tlapky

Festival Blesk tlapek už tuto sobotu: Tombolou a sbírkou podpoříme Srdečné tlapky
Festival Blesk tlapek už tuto sobotu: Tombolou a sbírkou podpoříme Srdečné tlapky
Kateřina Ondičová na loňském festivalu Blesk tlapek
Kateřina Ondičová s fenkou Perlou
Většina svěřenců spolku Srdečné tlapky pochází z množíren
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
3. června 2026
05:00

Festival Blesk tlapek, jehož už 5. ročník odstartuje v sobotu 6. června na louce na pražském Vypichu, má i charitativní přesah. Organizátoři vždy podpoří jeden z vybraných útulků výtěžkem z tomboly a speciální sbírky na Donio. Letos peníze dostane spolek Srdečné tlapky.

Srdečné tlapky založila zkušená zvířecí záchranářka Kateřina Ondičová, se kterou Blesk tlapky úzce spolupracují od svého začátku. „Náš spolek vznikl v roce 2024 s cílem pomáhat zvířatům, která si sama o pomoc nemohou říct. Naše práce ale začala mnohem dříve, naši členové mají dlouholeté zkušenosti se záchranou opuštěných a týraných psů, koček, koní a dalších zvířat.

Kateřina Ondičová na loňském festivalu Blesk tlapek Kateřina Ondičová na loňském festivalu Blesk tlapek | Blesk

Spojuje nás láska ke všem živým tvorům a přesvědčení, že každý z nich si zaslouží respekt, péči a bezpečné místo, které může nazývat domovem,“ řekla Kateřina Ondičová. „Nedostáváme dotace, nestojí za námi velké instituce, jen lidé se srdcem na pravém místě, kteří věnují svůj čas, energii a často i vlastní prostředky těm, kteří to potřebují nejvíce,“ dodala.

Většina svěřenců spolku Srdečné tlapky pochází z množíren Většina svěřenců spolku Srdečné tlapky pochází z množíren | Jana Ulrichová

Staví kotce

Spolek často přebírá zvířata množíren, při jejichž odhalování úzce spolupracuje s veterináři i dalšími úřady. Takové psy si pak bere do dočasné péče, hradí jim nákladnou léčbu a následně pro ně hledá ty nejlepší rodiny. Protože často přijímá z množíren větší počet psů najednou, potřebuje spolek nové záchytné kotce. Do jejich stavby se vrhli svépomocí.

V tuto chvíli jsme přeplnění. Už nemáme kam pejsky umisťovat. A protože děláme i odchyty, potřebujeme kotce na to, abychom měli odchycená zvířata kam umístit do doby, než se jim najde dočasná péče nebo místo v jiném spolku,“ vysvětlil zástupce Srdečných tlapek Petr Maleček s tím, že součástí bude i přípravna krmiv a sklad.

Zakladatelka spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová před budovou, kterou dobrovolníci svépomocí rekonstruují Zakladatelka spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová před budovou, kterou dobrovolníci svépomocí rekonstruují | Jana Ulrichová

Sbírka už běží

Šek s výtěžkem z tomboly i ze speciální sbírky, která už nyní běží na platformě Donio https://donio.cz/festival-tlapky, předají zástupcům spolku na závěr festivalu redaktorky Blesk tlapek. Do sbírky může přispět kdokoli, kdo chce spolek a zvířata, o které tam pečují, podpořit. Spolek peníze využije nejen na péči o své svěřence, ale i na dostavbu záchytných kotců.

Na festivalu budou mít své stánky i další útulky a spolky včetně psího hospice Dejte nám šanci, kterému Blesk tlapky darovaly výtěžek z tomboly a speciální sbírky loni Na festivalu budou mít své stánky i další útulky a spolky včetně psího hospice Dejte nám šanci, kterému Blesk tlapky darovaly výtěžek z tomboly a speciální sbírky loni | Blesk

Kdo ještě dorazí

Tachovský útulek U Šmudliny, psí hospic Dejte nám šanci z Bukovinky na Blanensku, Psí senioři v nouzi, Pes nejvěrnější přítel, spolek Anidef provozující útulek v Žimu na Teplicku, útulek Psí domov v Řepnici na Litoměřicku, útulek Voříškov, Packa pro útulkáče, Srdcem pro tlapky, Pet Heroes, S.O.S. Život pro koně, Nadační fond Pes v nouzi, depozitum Beruška a Šance zvířatům. Nově se na festivalu představí spolek Dogsy, který provozuje útulek v Jestřebí na Českolipsku, a ForDogs ze Svárova na Kladensku.

Video  Zakladatelky Blesk tlapek pomáhají už osm let. Co je dokáže zlomit? A jaký bude letošní festival na Vypichu?  - Bára Holá
Video se připravuje ...

Festival Blesk tlapek už tuto sobotu: Tombolou a sbírkou podpoříme Srdečné tlapky
Festival Blesk tlapek už tuto sobotu: Tombolou a sbírkou podpoříme Srdečné tlapky
Kateřina Ondičová na loňském festivalu Blesk tlapek
Kateřina Ondičová s fenkou Perlou
Většina svěřenců spolku Srdečné tlapky pochází z množíren

Témata:
charitafestivalsbírkatombolavýtěžekblesk tlapkydonioFestival Blesk tlapkySrdečné tlapkyDonio.czPraha
Jana Ulrichová
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