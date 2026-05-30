Blesk tlapky a Donio pomáhají útulkům s krmením i s veterinární péčí

Angel, kterému Blesk tlapky zaplatily operaci, s Kateřinou Ondičovou
Krmení pro jihomoravské dočasky spolku Pes nejvěrnější přítel zkontrolovala fenka Rita, která čeká na nový domov
Čivavám z množírny zaplatily Blesk tlapky kastrace
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
30. května 2026
05:00

Nejen boj proti tyranům zvířat a množitelům, ale také pomoc zvířatům v nouzi, to je cíl projektu Blesk tlapky. Na portálu Donio má proto dvě sbírky, do kterých přispívají čtenáři. Díky nim mohou reportérky pomáhat útulkům a spolkům s krmením a veterinárním ošetřením.

Sbírka s názvem Společně pomáháme s krmivem pro opuštěná zvířátka je určená na nákup kvalitního krmiva Marp od společnosti Pučálka. Blesk tlapky za vybrané peníze nakupují granule, konzervy a další potřeby pro zvířata, které rozváží do vybraných záchranných útulků a spolků.

Eliška Vafková z Psího hospice Dejte nám šanci v Bukovince měla z krmení opravdovou radost

Cílená pomoc

Společnost Krmiva Pučálka dar navíc vždy o poměrnou část navýší a zároveň zajistí dopravu. „Se čtenáři Blesku a fanoušky Blesk tlapek tak společně usnadňujeme život opuštěným a nechtěným zvířatům, která se z různých důvodů ocitnou v rukou zvířecích záchranářů,“ řekla redaktorka Kateřina Lang. „Pomáháme týraným psům a kočkám, zvířatům odebraným z množíren a z nezvládnutých. Kvalitní krmivo je základem pro jejich rekonvalescenci,“ řekla její kolegyně Jana Ulrichová. Stránky sbírky: na portále Donio.

Náklady na léčbu

Většina útulků a spolků je financována pouze z darů dobrovolníků a také z toho, co dokážou vydělat prodejem drobných výrobků na různých akcích a v aukcích. Tyto peníze ale většinou nestačí. Proto Blesk tlapky spravují i další sbírku s názvem Pomozme s veterinárními náklady opuštěným zvířatům. Z peněz, které na ni přicházejí, proplácí nákladné operace a léčby, které zvířecí záchranáře extrémně zatěžují.

Ze sbírky na Donio zaplatily Blesk tlapky i léčbu kocourka Olíka, o kterého se stará spolek Felisicat

Děkujeme za pomoc

Díky těmto sbírkám rozvezly Blesk tlapky za uplynulý rok do útulků a spolků krmivo za více než 2 milióny korun a dalších 826 000 korun za operace, léčbu a rehabilitace psů a koček zaplatily veterinárním klinikám. „Bez pomoci lidí, kteří naši práci sledují, a do sbírek přispívají, by to nešlo. Všem za to z celého srdce děkujeme,“ řekly redaktorky.

Angel, kterému Blesk tlapky zaplatily operaci, s Kateřinou Ondičovou

Tlapky tlapkám

V rámci Festivalu Blesk tlapek podpoří redaktorky vždy jeden vybraný útulek či spolek, kterému darují výtěžek tomboly. Kromě toho pro něj založí i speciální sbírku na Donio, která startuje právě v těchto dnech. Letos věnují výtěžek spolku Srdečné tlapky, s jehož zakladatelkou Kateřinou Ondičovou dlouhodobě spolupracují. Výtěžek bude určen na péči o zvířata z množíren a také na dostavu záchytných kotců, které spolek právě teď svépomocí buduje.

Angel, kterému Blesk tlapky zaplatily operaci, s Kateřinou Ondičovou
Krmení pro jihomoravské dočasky spolku Pes nejvěrnější přítel zkontrolovala fenka Rita, která čeká na nový domov
Čivavám z množírny zaplatily Blesk tlapky kastrace

