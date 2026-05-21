Ochrnuté Perle pomohly Srdečné tlapky. Po vyléčení ji vrátily zpět šťastné rodině
Příběh fenky maltézského psíka Perly (4), které po očkování vyhřezla ploténka a ona ochrnula, je jak z červené knihovny. Rodině Gureckých, která na náročnou operaci a následnou péči o Perlu neměla peníze, pomohl spolek Srdečné tlapky. Vyléčil ji a pak jim ji vrátil domů.
Ochrnuté fenky se ujala předsedkyně spolku Kateřina Ondičová, která ji měla u sebe doma ve středočeských Tuřicích. Spolek Perle zajistil a zaplatil magnetickou rezonanci a následnou operaci, díky které už dnes běhá. Předcházela tomu ale náročná péče, kdy s ní bylo potřeba rehabilitovat a pomáhat jí i s vyprazdňováním. „I když šance, že bude zase chodit, nebyla stoprocentní, šli jsme do toho,“ řekla Kateřina.
Už zas běhá
Perlička se ukázala jako velká bojovnice. „Bylo téměř nemožné udržet ji v klidu. Chodit začala po týdnu, kdy jsme ji stavěli na nohy a denně s ní cvičili. Snažila se, nožičky ale zpočátku obracela, neuměla se postavit na polštářky,“ popsala Kateřina. Díky ní, její péči a trpělivosti, už fenka zase běhá. A co víc, její příběh má velký happy end.
Dojemné shledání
Původní rodina chtěla, aby se Perle dostalo potřebné lékařské péče, na kterou sama neměla, proto se jí vzdala. Stále se na ni ale vyptávala a nakonec se za ní přijela i podívat. Bylo to velmi dojemné shledání. „Perla je poznala a radovala se tak intenzívně, že jsme se báli, aby si znovu neublížila. Rodina, když jí viděla, plakala dojetím. Nakonec jsme brečeli všichni. Nemohli jsme je rozdělit, domů odjeli společně,“ popsala Kateřina.
Velké díky
Rodina teď s Perlou intenzívně rehabilituje, aby fence zesílilo svalstvo na nožkách. „Jsme Srdečným tlapkám velmi vděční za to, že nám v těžké chvíli, kdy jsme neměly prostředky na léčbu Perly, podaly pomocnou ruku. To, že se k nám vrátila zdravá a šťastná, je úžasné. Jsme velmi šťastní,“ řekli Lenka a Ivan Gureckých.
