Má to smysl! Pomozme opět společně útulkům, vaše příspěvky zachraňují životy!
I letos se Blesk tlapky zaměří na pomoc útulkům a spolkům. Ze sbírek na Donio, do nichž přispívají čtenáři, do nich budou dál vozit krmení, a tamním svěřencům platit náročné operace. Reakce, které přicházejí, potvrzují, že to má smysl.
Loni takto reportérky Blesk tlapek osobně rozvezly do více než 30 útulků a spolků 22 tun krmení Marp od www.krmiva-pucalka.cz za více než 2 miliony korun. Ze sbírky na veterinární péči zaplatily 776 227 korun za operace, léčbu a kastrace 51 zvířat z 9 útulků a spolků. Některým z nich, například v minulosti velmi brutálně týrané fence Kiře, která kvůli rakovině podstupovala chemoterapie, tím zachránily život.
Je to ohromné
To, jak velký smysl tato pomoc má, dokládají i reakce obdarovaných. Jeden z nich, hospic Psí cesta František, poslal na konci loňského roku Blesk tlapkám dojemné poděkování: „Využili jsme Vaší obří pomoci se staroušky psíky v Psí cesta František z. s. a vydržely nám granulky a konzervičky doteď! Pomohli jste nám na skoro půl roku, to je prostě ohromné. Nevím, jestli tušíte, jak moc je pro mě s pejsky taková pomoc významná,“ napsala Jana Taasante, která hospic provozuje už od roku 2016.
Díky, čtenáři
To vše je ale možné jen díky čtenářům Blesku, kteří do obou sbírek posílají peníze. „Všem, kteří nás ve snaze pomáhat zvířatům v nouzi podpořili, byť jen jednou jedinou korunou, děkujeme. Velmi si toho vážíme,“ uvedly redaktorky Jana Ulrichová a Kateřina Lang.
Jak pomoci
I když to na to první pohled vypadá, že v obou sbírkách je peněz víc než dost, není tomu tak. Vidět jsou totiž pouze vybrané částky, výdaje, tedy to, co Blesk tlapky ze sbírek zaplatily, se ale nezobrazují. V sekci Aktuality jsou proto odkazy na reportáže, které příběhy jednotlivých zvířat popisují. Zájemci, kteří by chtěli společně s Blesk tlapkami pomáhat a do sbírek přispět, mohou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů, které najdete v galerii.
