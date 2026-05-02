Statečná Perla si vybojovala život. Teď hledá náhradu za ztracenou rodinu

Perla s Kateřinou Ondičovou, která ji má nyní ve své péči. Díky ní fenka opět chodí.
Perla má na zádech vidět ještě jizvu po operaci.
Jana Ulrichová, Kateřina Lang 
2. května 2026
05:00

Perla (4) je fenka maltézského psíka, které po očkování vyhřezla ploténka a ona ochrnula. Její rodina na náročnou operaci a následnou péči o ni neměla, předala ji proto spolku Srdečné tlapky. Teď už je Perla fit, potřebuje jen milující domov.

V péči spolku, který zoufalé rodině podal pomocnou ruku, podstoupila Perla operaci, díky které už dnes běhá. Předcházela tomu ale náročná péče, kdy bylo potřeba pejskovi pomáhat i s vyprazdňováním. „Když jsme ji přijali, měla vyhřezlou ploténku a obrovský otok. Veterinář ji po magnetické rezonanci okamžitě operoval,“ popsala zakladatelka spolku Kateřina Ondičová s tím, že šance, že bude Perla zase chodit, nebyla stoprocentní.

Musí cvičit

Perlička se ale ukázala jako obrovská bojovnice. Udržet ji po operaci v klidu, bylo téměř nemožné. „Chodit začala po týdnu, kdy jsme ji stavěli na nohy a denně s ní cvičili. Snažila se, nožičky ale zpočátku obracela, neuměla se postavit na polštářky,“ popsala Kateřina, která má Perlu u sebe doma v Tuřicích. Díky ní, její péči a trpělivosti, už fenka běhá. Potřebuje ale ještě rehabilitovat, aby posílila svalstvo na nožkách. „Začít s nimi můžeme už příští týden, chtěli bychom zkusit i vodoléčbu,“ řekla Kateřina.

Péči uhradí

Ideální by bylo, kdyby rehabilitace absolvovala už v novém domově. Spolek je připraven vše, až do jejího úplného uzdravení, novým majitelům hradit. „Čím déle tady bude, tím hůře pak bude odchod od nás snášet. Byla bych proto vděčná, kdyby byl někdo schopen si ji vzít do dočasné péče s následnou adopcí, takže by tam už zůstala navždy. Veškeré náklady bychom hradili,“ řekla Kateřina.

Perla běhá už i venku. Perla běhá už i venku. | Jana Ulrichová

K dětem i psům

Péče o Perlu, která je velmi milá a společenská, už dnes není nijak náročná. Má jen jediné omezení, nesmí chodit do schodů, jinak je už samostatná jako každý zdravý pes. Miluje děti i společnost jiných psů, takže by uvítala psího parťáka. Zájemci, kteří by byli ochotni dát Perle domov a rehabilitovat s ní, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 608 775 706.

