Sairus neměl šťastný start do života. V útulku teď čeká na další šanci

Sairus není vhodný pro úplné začátečníky.
Sairus je vzrůstem menší kříženec německého ovčáka.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
16. května 2026
05:00

Miniovčák Sairus (3) nezažil zatím nic moc hezkého. Pochází z nevhodných podmínek, nevydařila se ani jeho první adopce. V útulku Voříškov ve Zbuzanech u Prahy s ním teď pracují, socializují ho a cvičí tak, aby v dalším domově zůstal už natrvalo.

Sairus pochází od ženy, co má doma křížence kříženců ovčáků už řadu let. „Neustále se jí tam množí. Snažíme se ji přesvědčit, aby feny nechala vykastrovat, ale nedaří se nám to,“ řekla zástupkyně Voříškova Stáňa Strohschneiderová s tím, že od ní alespoň přebírají štěňata a snaží se jim najít nové domovy.

Jana Ulrichová

Zátěž z minula

Také Sairus přišel do Voříškova coby štěně, kterému se rychle podařilo najít domov. Noví majitelé ale zanedbali jeho výcvik a výchovu, a když pak někoho z nich kousl, po roce a půl ho vrátili. V útulku záhy zjistili, že Sairus stejně jako většina psů z tohoto nepodařeného chovu, má labilnější povahu, kvůli které není vhodný pro úplné začátečníky. „Potřebuje důslednou socializaci. Je potřeba pracovat na jeho sebedůvěře, kterou nemá, a tím pádem nemá ani důvěru ve své okolí,“ řekla Stáňa.

Jana Ulrichová

Ne k dětem

Sairus se bude hodit do rodiny, kde nejsou děti. Je žárlivý, u jídla a při rozdávání pamlsků, dokonce majetnický. Nesnesl by proto jiného psa, vyrovnanou fenku by ale uvítal. „Hodil by se k lidem, kteří si berou psa už s tím, že s ním chtějí pracovat, takovým, které výchova a socializace baví, není to pro ně povinnost,“ vysvětlila zástupkyně útulku. 

Potřebuje zabavit

Sairus je akční, miluje dlouhé procházky, výlety a zábavu všeho druhu. „Potřebuje zabavit tělo i hlavu. Díky práci a učení se nových věcí získá i tolik potřebnou sebedůvěru,“ řekla Stáňa s tím, že člověk, který se mu bude takto věnovat, v něm najde oddaného a milujícího společníka.

Jana Ulrichová

Volejte, pište

Sairus bude spokojený v rodinném domě i v bytě. „Potřebuje být hlavně se svým člověkem a společně pracovat, zažívat nové věci a poznávat svět,“ řekla zástupkyně útulku. Zájemci, kteří mají zkušenosti a chtěli by se Sairuse ujmout a dát mu domov, mohou kontaktovat útulek Voříškov telefonicky na čísle 602 111 209 nebo prostřednictvím e-mailu voriskov@gmail.com.

