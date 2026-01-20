Cassy se stala nástrojem pomsty, skončila vyhozená na ulici. Bázlivá fenka se teď znovu učí věřit lidem
Hezký život zřejmě neměla fenka Cassy (11). Jako nechtěná skončila i se svou dcerou na ulici. To vše ji poznamenalo, je velmi plachá a nedůvěřivá. Spolek Psí senioři v nouzi, který ji má teď péči, přesto věří, že najde ještě milující domov.
Cassy se její paničky po rozchodu zbavily. „Jedna z nich, nejspíš jako pomstu, obě fenky vyhodila na ulici. Nějakou dobu se o sebe musely starat samy, poté byly naštěstí odchyceny a umístěny do útulku, který s námi spolupracuje. Ten nás požádal, abychom se jich ujali,“ popsala předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová. „Mladší z fenek už domov našla, Cassynka na něj ale stále čeká,“ dodala.
Už se i mazlí
O tom, čím si Cassy prošla, se lze jen dohadovat, nebylo to ale nic hezkého, protože je extrémně plachá, bázlivá, v přístupu k lidem velmi opatrná. „Když si ji ale získáte, když si na vás zvykne a pochopí, že jí od vás nic nehrozí, nechá sebou manipulovat a přijde se i pomazlit,“ popsala Vendula, která má nyní Cassy u sebe v Chrástu u Nymburku.
Klid a bezpečí
Fenka je velmi nenáročná. „Stačí jí teplý pelíšek v klidném prostředí a občasné pomazlení. Na procházky může chodit, ale nevyžaduje je. K vyvenčení jí stačí zahrada, ze které rychle utíká zpátky domů, kde se cítí bezpečně,“ uvedla Vendula. Dodala, že Cassy může jít i do rodiny, kde už pes je, jeho společnost jí dodá jistotu.
Zdravá, kastrovaná
Cassy se hodí ke starším i mladším lidem. „Musí být ale zodpovědní. Musí například dodržovat pravidlo dvojího jištění na procházce, protože kdyby se Cassy něčeho lekla, mohla by utéct,“ řekla Vendula. Dodala, že Cassy je po revizi chrupu, při které přišla o půl zoubku, což jí ale v ničem nevadí, jinak je zdravá, kastrovaná.
Vydrží sama
Doma se Cassy chová vzorně. „Dodržuje hygienické návyky, nic neničí, neštěká zbytečně. Velkou výhodou je, že může i k pracujícím pánečkům, protože o samotě vydrží,“ zdůraznila předsedkyně spolku s tím, že zájemci, kteří by chtěli dát Cassy domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.
