Daneček (4) je po smrti majitele sám: Rozmazlovaný kříženec vyhlíží páníčka a rychle se učí

Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
17. dubna 2026
05:00

Milovaný, ale nevychovaný je kříženec labradora Daneček (4). Místo výcviku ho páneček jen rozmazloval. Mladý, učenlivý pes teď musí všechno dohnat. V útulku v Horšovském Týně, kde čeká na novou rodinu, už na tom pracují.

Majitel měl Danečka rád, žádnou výchovu ani výcvik mu ale nedal. „Byl to už starší pán, měl dva pejsky, které opravdu rozmazloval. Když něco roztrhali, tak za to byli ještě pochválení,“ řekla Martina Gilchová, předsedkyně spolku Tlapky v naději, který oba pejsky převzal do péče. První z pejsků už odešel do nové rodiny, Dan na tu svou ještě čeká. V útulku v Horšovském Týně s ním zatím pracují a učí ho, jak se správně chovat.

V útulku teď Dana učí všechno, co musí pes umět. | Jana Ulrichová

Chytrý, učenlivý

Coby kříženec labradora je Dan ale učenlivý. „Jde mu to poměrně rychle. Už umí na vodítku, chodíme na procházky, začínáme chodit i do města. Učíme ho také základní povely,“ řekla Martina s tím, že ideální by pro Danečka byla aktivní rodina, která by s ním pracovala, pokračovala by v jeho výcviku a dopřála mu dostatek pohybu, protože je to velmi aktivní pes, který potřebuje zabavit.

K větším dětem

Podle zástupců útulku by byl Daneček vhodný spíše pro zkušenějšího majitele, který už většího psa měl a bude tak vědět, do čeho půjde. V rodině, která Dana adoptuje, mohou být i větší děti, menší by mohl porazit. Nevadila by mu zřejmě ani společnost jiného psa. „Předem bychom ale museli vyzkoušet, jak by se snesli,“ řekla Martina.

Dan je hezký kříženec labradora. | Jana Ulrichová

Připraven odejít

Daneček je zdravý, kastrovaný, nic mu nebrání v odchodu do nového domova. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat horšovskotýnský spolek Tlapky v naději telefonicky na čísle 602 723 120.

Jana Ulrichová
