Maxe vysvobodili dobrovolníci ze řetězu: Chtějí, aby poznal pravý domov, péči o něj uhradí!
Staroušek Max (asi 16) prožil celý život na řetězu. Zástupci spolku Dogsy, kteří ho zachránili, chtějí, aby ještě poznal to, co nikdy nezažil, lásku, pelíšek uvnitř a procházky. Tomu, kdo mu to poskytne, spolek vše zaplatí.
Max se stal nechtěným dědictvím. Zůstal po zemřelé majitelce, která ho měla uvázaného, a stejně s ním naložil i její syn. „Upozornili nás na něj místní, podle kterých byl uvázaný na malém prostranství celý život. I teď, když už má volnost ve výběhu, běhá stále dokola,“ řekla majitelka útulku Dogsy Veronika Slavíková. Dodala, že s majitelem Maxe se domluvili a převzali ho od něj s tím, že mu zajistí kvalitní péči.
Potřebuje lásku
I když je Max, kterému v útulku říkají Madox, už psí důchodce, je překvapivě relativně zdravý. Trpí jen běžnými stařeckými neduhy, jako jsou bolavé klouby a horší sluch a zrak. „Dostává kloubní výživu a léky na bolesti. Nejvíc ale asi potřebuje lásku,“ řekla Veronika.
Milý, mazlivý
Max je velmi nenáročný, mazlivý pes. V útulku se proto rozhodli najít mu ještě milující domov na dožití. „Zaslouží si být vevnitř, u své rodiny. Má úžasnou povahu, je naprosto bezkonfliktní k lidem i ke psům. Ideální by pro něj byl dům se zahrádkou, s pohodlným pelíškem uvnitř a s minimem schodů,“ řekla Veronika.
Domov si zaslouží
Rodině, která se Maxe ujme, bude spolek hradit veškeré náklady spojené s péčí o něj, včetně krmení a veteriny. „Budeme je maximálně podporovat, protože Max si zaslouží ještě ke sklonku života zažít lásku a péči,“ řekla Veronika. Pokud se takoví zájemci najdou, mohou se ozvat spolku Dogsy, který provozuje útulek v Jestřebí na Českolipsku, telefonicky, nejlépe prostřednictvím WhatsApp na čísle 777 239 237.
