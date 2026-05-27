Maxe vysvobodili dobrovolníci ze řetězu: Chtějí, aby poznal pravý domov, péči o něj uhradí!

Video se připravuje ...
Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.
Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.
Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.
Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
27. května 2026
09:44

Staroušek Max (asi 16) prožil celý život na řetězu. Zástupci spolku Dogsy, kteří ho zachránili, chtějí, aby ještě poznal to, co nikdy nezažil, lásku, pelíšek uvnitř a procházky. Tomu, kdo mu to poskytne, spolek vše zaplatí.

Max se stal nechtěným dědictvím. Zůstal po zemřelé majitelce, která ho měla uvázaného, a stejně s ním naložil i její syn. „Upozornili nás na něj místní, podle kterých byl uvázaný na malém prostranství celý život. I teď, když už má volnost ve výběhu, běhá stále dokola,“ řekla majitelka útulku Dogsy Veronika Slavíková. Dodala, že s majitelem Maxe se domluvili a převzali ho od něj s tím, že mu zajistí kvalitní péči.

Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou. Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou. | Jana Ulrichová

Potřebuje lásku

I když je Max, kterému v útulku říkají Madox, už psí důchodce, je překvapivě relativně zdravý. Trpí jen běžnými stařeckými neduhy, jako jsou bolavé klouby a horší sluch a zrak. „Dostává kloubní výživu a léky na bolesti. Nejvíc ale asi potřebuje lásku,“ řekla Veronika.

Neočkovaná štěňata bez čipu ze Slovenska. Překupník: Zaplať a na nic se neptej

Neočkovaná štěňata bez čipu ze Slovenska. Překupník: Zaplať a na nic se neptej

Milý, mazlivý

Max je velmi nenáročný, mazlivý pes. V útulku se proto rozhodli najít mu ještě milující domov na dožití. „Zaslouží si být vevnitř, u své rodiny. Má úžasnou povahu, je naprosto bezkonfliktní k lidem i ke psům. Ideální by pro něj byl dům se zahrádkou, s pohodlným pelíškem uvnitř a s minimem schodů,“ řekla Veronika.

Max má milou povahu, má rád lidi i jiné psy. Domov by si zasloužil. Max má milou povahu, má rád lidi i jiné psy. Domov by si zasloužil. | Jana Ulrichová

Domov si zaslouží

Rodině, která se Maxe ujme, bude spolek hradit veškeré náklady spojené s péčí o něj, včetně krmení a veteriny. „Budeme je maximálně podporovat, protože Max si zaslouží ještě ke sklonku života zažít lásku a péči,“ řekla Veronika. Pokud se takoví zájemci najdou, mohou se ozvat spolku Dogsy, který provozuje útulek v Jestřebí na Českolipsku,  telefonicky, nejlépe prostřednictvím WhatsApp na čísle 777 239 237.

Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.
Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.
Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.
Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.
Max s majitelkou útulku Veronikou Slavíkovou.

Témata:
pesmaxmadoxkříženecblesk tlapkydoživotní péčeDogsyútulek dogsyLiberecký krajJestřebí
Jana Ulrichová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

První slova Rolins o rozchodu: Plánovali jsme to už měsíce předem
První slova Rolins o rozchodu: Plánovali jsme to už měsíce předem
Aha!
Zapomeňte na nudnou kávu. Tohle je ideální rande po čtyřicítce podle znamení horoskopu!
Zapomeňte na nudnou kávu. Tohle je ideální rande po čtyřicítce podle znamení horoskopu!
Dáma
Může těhotenství zvýšit riziko rakoviny prsu a chrání kojení před vznikem nádorů? Nejen na to odpoví lékařka
Může těhotenství zvýšit riziko rakoviny prsu a chrání kojení před vznikem nádorů? Nejen na to odpoví lékařka
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Komárkova KKCG chce koupit kancelářský komplex v Londýně. Nabízí za něj osm miliard korun
Komárkova KKCG chce koupit kancelářský komplex v Londýně. Nabízí za něj osm miliard korun
e15
Šatan si rýpl: Po stížnosti jsme dostali dvakrát české sudí! Ostrá kritika matky hokejistů
Šatan si rýpl: Po stížnosti jsme dostali dvakrát české sudí! Ostrá kritika matky hokejistů
iSport
Blázinec v Bruselu: Eurokomisaři si stěžují na slabý dojezd svých elektroaut, sami je ale lidem vnucují
Blázinec v Bruselu: Eurokomisaři si stěžují na slabý dojezd svých elektroaut, sami je ale lidem vnucují
Reflex
Vedro ohrožuje také zvířata ve městech. Pomůže i miska vody, apelují ochránci
Vedro ohrožuje také zvířata ve městech. Pomůže i miska vody, apelují ochránci
Lidé a země