Bóža trávil zimu venku, ve sněhu a mrazu. Úřady naštěstí zasáhly a odebraly ho

Bóža s předsedkyní spolku Martinou Gilchovou
Bóža má na hřbetě zřetelný ridge, pruh srsti rostoucí v protisměru, který dal tomuto plemeni jméno
Bóža je akční pes, miluje pohyb, hračky a míčky
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
14. dubna 2026
05:00

U Bóži (8) platí známé nomen omen. Podle členů spolku Tlapky v naději, kteří o něj pečují, je to přátelský, milý obřík, božan, který si zaslouží nový domov. V útulku ztrácí zbytečně čas.

Rhodéský ridgeback Bóža byl úřady odebrán z nevhodných podmínek. „Žil ještě s jedním pejskem na zahradě v kůlně, kde nic nebylo. Byli tam v zimě, v mrazu, hubení, vyhladovělí,“ popsala předsedkyně spolku Martina Gilchová.

Bóža je akční pes, miluje pohyb, hračky a míčky

Chce pozornost

Teď už si Bóža užívá pohodlí a péči útulku v Horšovském Týně, který spolek provozuje. „Jméno dostal podle své povahy, protože je boží. Je to úžasný pes, kontaktní s lidmi i dětmi. Není ale vhodný k jiným psům, měl být jako zvířecí jedináček, protože je žárlivý. Vyžaduje pozornost, kterou dříve neměl,“ řekla Martina.

Potřebuje pohyb

I když už Bóža není nejmladší, je stále ještě hodně akční. Miluje hračky a míčky. „Pohyb potřebuje, chodí na dlouhé procházky, na vodítku je dobře ovladatelný. Chodíme s ním do města, zvládá tamní ruch, nebojí se aut, kamionů,“ řekla s tím, že nejšťastnější by byl Bóža u aktivních lidí v domě se zahrádkou, ze které by mohl chodit na noc dovnitř. „Potřebuje teplý pelíšek uvnitř,“ dodala.

Teď už je z Bóži krásný pes Teď už je z Bóži krásný pes | Jana Ulrichová

Domov nepoznal

Boža je naprosto zdravý, zájemci, kteří by se mu chtěli dát opravdový domov, který doteď nepoznal, mohou kontaktovat spolek Tlapky v naději telefonicky na čísle 602 723 120.

