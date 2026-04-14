Bóža trávil zimu venku, ve sněhu a mrazu. Úřady naštěstí zasáhly a odebraly ho

U Bóži (8) platí známé nomen omen. Podle členů spolku Tlapky v naději, kteří o něj pečují, je to přátelský, milý obřík, božan, který si zaslouží nový domov. V útulku ztrácí zbytečně čas.
Rhodéský ridgeback Bóža byl úřady odebrán z nevhodných podmínek. „Žil ještě s jedním pejskem na zahradě v kůlně, kde nic nebylo. Byli tam v zimě, v mrazu, hubení, vyhladovělí,“ popsala předsedkyně spolku Martina Gilchová.
Chce pozornost
Teď už si Bóža užívá pohodlí a péči útulku v Horšovském Týně, který spolek provozuje. „Jméno dostal podle své povahy, protože je boží. Je to úžasný pes, kontaktní s lidmi i dětmi. Není ale vhodný k jiným psům, měl být jako zvířecí jedináček, protože je žárlivý. Vyžaduje pozornost, kterou dříve neměl,“ řekla Martina.
Potřebuje pohyb
I když už Bóža není nejmladší, je stále ještě hodně akční. Miluje hračky a míčky. „Pohyb potřebuje, chodí na dlouhé procházky, na vodítku je dobře ovladatelný. Chodíme s ním do města, zvládá tamní ruch, nebojí se aut, kamionů,“ řekla s tím, že nejšťastnější by byl Bóža u aktivních lidí v domě se zahrádkou, ze které by mohl chodit na noc dovnitř. „Potřebuje teplý pelíšek uvnitř,“ dodala.
Domov nepoznal
Boža je naprosto zdravý, zájemci, kteří by se mu chtěli dát opravdový domov, který doteď nepoznal, mohou kontaktovat spolek Tlapky v naději telefonicky na čísle 602 723 120.
