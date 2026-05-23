Neočkovaná štěňata bez čipu ze Slovenska. Překupník: Zaplať a na nic se neptej
Ohavný byznys postavený na nevědomosti lidí a utrpení zvířat rozjela rodina z Horšovskotýnska. Ze Slovenska přiváží sotva pětitýdenní štěňata bez dokladů, čipů a očkování, a prodává je za desetitisíce korun. Blesk tlapky jeden takový obchod zdokumentovaly.
Rodina z Nového Dvora u Horšovského Týna pobírá podle informací Blesk tlapek coby sociálně slabá nemalé dávky, ty jí ale zřejmě nestačí. Vymyslela si proto výnosný kšeft s bezbrannými štěňaty, která vozí načerno přes hranice. Pejsky bez průkazu původu, kteří měli být ještě nejméně 2 týdny u mámy, nabízí na inzertních portálech. Prodává je neočkované, nečipované a bez smluv.
Deset tisíc na ruku
Blesk tlapky se spojily s předem domluvenými zájemkyněmi o štěně borderkolie, a jeho nákup zdokumentovaly. Ženy si pro pejska jely k prodejci domů. Muž jim na veřejné prostranství před domem přivezl na káře tři štěňata s tím, ať si jedno vyberou.
Vyinkasoval od nich 10 000 korun. „Když jsme se ptaly na očkovací průkaz, bylo vidět, že už je to problém. Ukázal rukou do okolí jeho domu, kde je opravdu velký nepořádek, a řekl, že nemá čas, že má práci. Bylo jasné, že ho dotazem na očkovák, natož nějaký doklad o zaplacení, otravujeme,“ popsala jedna z kupujících.
Nemocné štěně
Rodina přitom vozí ze zahraničí nejen border kolie, ale i další plemena psů bez průkazu původu, o nichž v inzerátech tvrdí, že jsou čistokrevná. Reportérkám se podařilo mluvit s další zájemkyní, která si od ní koupila štěně husky za 10 tisíc korun. Štěňata měl tentokrát prodejce venku v ohrádce, i když bylo velmi chladné počasí.
„Neměli tam vodu, ani krmení,“ popsala žena s tím, že vybrané štěně se na první pohled zdálo být v pořádku. Když jej ale dovezli domů, začaly problémy. „Měl zelený průjem. Ukázalo se, že má škrkavky. Byl i zablešený a měl v sobě larvy. Veterinář nám řekl, ať se modlíme, že může zemřít,“ popsala kupující s tím, že pejsek naštěstí vše zvládl, pro ni samotnou to ale bylo velké poučení.
Kšefty řeší policie
Na případ upozornila Blesk tlapky Martina Gilchová vedoucí spolku Tlapky v naději, který provozuje útulek v Horšovském Týně. „Prodávají psy dovezné bůhví odkud, psy, o kterých nevíme vůbec nic, prostě voříšky za deset tisíc. Dokud je ale lidé budou kupovat, bude to takto fungovat,“ řekla. „Je to obchod s živými, často nemocnými tvory, na kterých skupina lidí bezostyšně vydělává. Chtěli bychom, aby to bylo potrestáno,” dodala. Blesk tlapky se proto spojily s kriminalisty, a na překupníky podaly trestní oznámení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.