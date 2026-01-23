Peníze ze sbírky na Donio pomohly psím starouškům. Zaplatily léčbu Komůrkovi, Elfíčkovi i Čikutce
Péče o nemocné psy je finančně náročná, o to víc, když jde o spolek, který se stará výhradně o psí staroušky. Tak je to i v azylu Psí cesta František, kde za veterinu vydají kolem 20 000 měsíčně. Blesk tlapky se proto rozhodly uhradit spolku ze své sbírky na Donio jednu hromadnou fakturu.
Spolek Psí cesta František funguje jako hospic. V současné době se v něm jeho zakladatelka Jana Tassante a její pomocníci starají o 22 psích seniorů, kteří zde už dožijí. Péče o ně je velmi náročná, a to i finančně.
Život, který naplňuje
Janu ale tento způsob života, který si sama zvolila, naplňuje. „Bez dárců by to nešlo, přispívají nám dobří lidé i některé organizace,“ řekla. „Mám i nějaké vlastní finanční zdroje z dřívějšího podnikání a investic. Nechci být závislá na takovém tom v uvozovkách žebrání, proto nedávám k příspěvkům ani číslo účtu. Spoléhám na to, že máme dobré jméno a důvěru lidí,“ dodala s tím, že jen náklady na veterinární péči vyjdou spolek měsíčně na 20 000 korun.
Lék na srdce i inzulíny
Blesk tlapky se proto rozhodly spolku pomoci s proplacením souhrnné faktury za veterinární péči ve výši 47 098 korun. „Největší položka byla za Komůrku, 80kilového vlkodava, který potřebuje silnou medikaci na srdíčko. Jeho lék na 20 dní stojí 4000 korun. Elfíček podstoupil operaci, při které se mu ošetřily zoubky a Čikutka, u které byla diagnostikována cukrovka, dostává inzulíny a léky na štítnou žlázu,“ ukázala Jana. „Mudlíček potřebuje drahou ledvinovou dietu a Mišelinka léky na inkontinenci, což je také pravidelný výdaj,“ dodala s tím, že všem, kteří do sbírky Blesku přispívají a díky nimž bylo možné fakturu za léčbu těchto staroušků proplatit, upřímně děkuje.
Život v jurtě
Bývalá podnikatelka Jana žije se svými svěřenci u středočeského Pičína v jurtě v lese. I když je nikdy nekončící péče o psí staroušky velmi náročná, Janu naplňuje. „Dává mi to větší smysl, než peníze a podnikání,“ řekla. „Lidé se ptají, jestli mi nechybí dovolená. Nechybí. Na sluníčku, u moře jsem se nejvíce těšila sem, do zimních bund, do trochu náročnějších podmínek, ale do toho, co dává životu smysl,“ dodala.
Pomoc ze sbírek
Blesk tlapky mohly spolku pomoci díky dvěma sbírkám na Donio, do nichž přispívají čtenáři Blesku. Už loni poslaly spolku várku kvalitního krmení Marp od www.pucalka.cz, které tamním svěřencům vydrželo půl roku, teď pomohly s proplacením faktury za veterinární péči. Zájemci, kteří by chtěli prostřednictvím těchto sbírek zvířata v nouzi podpořit libovolnou částkou, mohou zde https://donio.cz/blesk-tlapky a https://donio.cz/operace, nebo pomocí QR kódů, které jsou v galerii.
