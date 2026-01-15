Krásné gesto! Výherkyně vánoční fotosoutěže darovala voucher útulku, psí staroušci za něj dostanou pamlsky

Reportérky Blesk tlapek předaly voucher předsedkyni spolku Psí senioři v nouzi Vendule Wolfové (uprostřed)
Tento voucher se výherkyně rozhodla darovat
Předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová s jednou ze svých současných svěřenkyň fenkou Cassy
Předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová se svými svěřenci
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
15. ledna 2026
Vánoční fotosoutěž Blesk tlapek přinesla úžasný příběh. Jedna z výherkyň Blanka Viktorová se vzdala šeku v hodnotě 1500 korun na nákup krmiv a pamlsků Marp ve prospěch útulku. Blesk tlapky jen proto předaly spolku Psí senioři v nouzi.

Spolek Psí senioři v nouzi, s nímž Blesk tlapky spolupracují od začátku své existence, oficiálně vznikl v roce 2019. Jeho předsedkyně Vendula Wolfová se ale záchraně zvířat věnuje mnohem déle. „Zpočátku jsme zachraňovali i mladší psy. Pak se k nám ale dostala psí seniorka Kasandra, na kterou nikdy nezapomenu. Čišel z ní obrovský klid, vděčnost a moudrost stáří. Tehdy jsme si řekli, že to je naše srdcová záležitost, že těmhle psí starouškům budeme pomáhat,“ řekla.

Reportérky Blesk tlapek předaly voucher předsedkyni spolku Psí senioři v nouzi Vendule Wolfové (uprostřed) Reportérky Blesk tlapek předaly voucher předsedkyni spolku Psí senioři v nouzi Vendule Wolfové (uprostřed) | Jana Ulrichová

Starší 7 let

Spolek přijímá do péče pejsky starší 7 let, bere si je ze spolupracujících útulků do do dočasné péče v domácím prostředí, ve výjimečných případech i přímo od majitelů, kteří už o ně nemohou starat. „Projdou u nás veterinou, necháme je ošetřit, a pak jim hledáme nové domovy,“ popsala Vendula.

Oblíbené tyčinky

Dar od výherkyně v podobě voucheru na nákup krmiv a pamlsků Marp od www.krmiva-pucalka.cz ve spolku uvítali. „Nakoupíme za to žvýkací himálajské tyčinky, které naši senioři milují. Dárkyni za to moc děkujeme,“ řekla předsedkyně spolku.

Autorka této fotky Blanka Viktorová se výhry vzdala ve prospěch útulku Autorka této fotky Blanka Viktorová se výhry vzdala ve prospěch útulku | Blanka Viktorová

Domov na míru

Najít nový domov psím seniorům není úplně snadné. „U malých pejsků je to jednodušší, u větších je to otázka měsíců, ve výjimečných případech čekají na domov i půl roku. Záleží také na tom, odkud pejsek pochází a co už umí. Případné problémové chování se snažíme korigovat, teprve pak mu hledáme domov na míru,“ vysvětlila Vendula.

